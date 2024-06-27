王月備面紙 母女朝聖西貢小姐

王月（中）帶女兒體會劇中動人親情；屈中恆（右）首次觀劇，希望能為自身演出帶來能量。（記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕百老匯經典音樂劇《西貢小姐》首度來台佳評如潮，讓劇迷沉醉在動人樂音與震撼視覺，最終站台北場演出更掀起演藝圈觀賞熱潮。昨晚金曲天后彭佳慧、郭靜及郭子乾、王月、屈中恆等皆到場朝聖。

彭佳慧二度欣賞《西貢小姐》，感謝平淡生活中有一齣偉大、浪漫的愛情音樂劇。（記者陳逸寬攝）

彭佳慧甫結束新加坡演唱會，她說第一次看劇時最愛的就是女主角Lea Salonga，這次得知台灣有演出，二話不說親臨現場，「我們在台灣能看到這麼偉大的劇作真的很幸福，能夠演這齣劇的一定都是非常頂尖的演員。 」郭靜也在百忙之中抽空前來，表示《西貢小姐》自青少女時期就非常有印象，「我那時候沉迷迪士尼，當時扮演茉莉女演員的專輯就有介紹她有演《西貢小姐》這部劇。」巧妙勾起觀劇緣分。

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《西貢小姐》樂音動人加上震撼視覺，佳評如潮。（資料照，記者胡舜翔攝）

郭子乾此次一圓1992年跟著李國修到紐約百老匯沒能看劇的遺憾，屈中恆則首次觀劇，盼朝聖世界一流的音樂劇，為自己的表演帶來滿滿能量。

而王月特地帶女兒觀劇，笑說終於能親睹《西貢小姐》久仰大名的直升機名場面，「我今天面紙都準備好了，史詩般的劇我一定會大哭特哭。」也希望女兒能體會劇中親情戲碼，「她已經對我非常好了，希望能更孝順我。」

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