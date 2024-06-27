晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王月備面紙 母女朝聖西貢小姐

王月（中）帶女兒體會劇中動人親情；屈中恆（右）首次觀劇，希望能為自身演出帶來能量。（記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕百老匯經典音樂劇《西貢小姐》首度來台佳評如潮，讓劇迷沉醉在動人樂音與震撼視覺，最終站台北場演出更掀起演藝圈觀賞熱潮。昨晚金曲天后彭佳慧、郭靜及郭子乾、王月、屈中恆等皆到場朝聖。

彭佳慧二度欣賞《西貢小姐》，感謝平淡生活中有一齣偉大、浪漫的愛情音樂劇。（記者陳逸寬攝）

彭佳慧甫結束新加坡演唱會，她說第一次看劇時最愛的就是女主角Lea Salonga，這次得知台灣有演出，二話不說親臨現場，「我們在台灣能看到這麼偉大的劇作真的很幸福，能夠演這齣劇的一定都是非常頂尖的演員。 」郭靜也在百忙之中抽空前來，表示《西貢小姐》自青少女時期就非常有印象，「我那時候沉迷迪士尼，當時扮演茉莉女演員的專輯就有介紹她有演《西貢小姐》這部劇。」巧妙勾起觀劇緣分。

《西貢小姐》樂音動人加上震撼視覺，佳評如潮。（資料照，記者胡舜翔攝）

郭子乾此次一圓1992年跟著李國修到紐約百老匯沒能看劇的遺憾，屈中恆則首次觀劇，盼朝聖世界一流的音樂劇，為自己的表演帶來滿滿能量。

而王月特地帶女兒觀劇，笑說終於能親睹《西貢小姐》久仰大名的直升機名場面，「我今天面紙都準備好了，史詩般的劇我一定會大哭特哭。」也希望女兒能體會劇中親情戲碼，「她已經對我非常好了，希望能更孝順我。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中