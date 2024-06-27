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龍天翔醉鬧警局 酒醒登門致歉

龍天翔（左二）前晚爛醉如泥，最後由經紀人及友人至警局帶回，但他嘴裡仍不斷罵著髒話。（記者陸運鋒攝）

〔記者陸運鋒、徐聖倫、蕭方綺／新北報導〕68歲資深藝人龍天翔前晚酒後失態，9點多在三重與友人聚會結束叫計程車返家，但因喝太醉，回到永和住處時不願支付計程車資，辱罵司機且爆發口角，後來被警方壓制帶回保護管束，最後由經紀人帶回。

警方指出，當時獲報到場，龍天翔看起來已爛醉如泥，且沒付車資就直接返回住處，警方請龍天翔妻子付清車資，此時龍天翔突然情緒失控，不斷對在場員警咆哮，還動手推了女警，隨即遭員警壓制上銬，並帶回派出所保護管束，酒測值高達1.06毫克。

直到晚間11點多，他的經紀人及友人前來將他帶回，當時龍天翔不斷在派出所門口狂譙髒話，還大罵：「只是喝個酒就被上銬，沒有天理。」昨天酒醒後，他得知自己大鬧警局，趕緊請經紀人陪同他一起前往派出所致歉。

龍天翔昨天帶著禮盒親自到警局登門致歉。（記者徐聖倫翻攝）

龍天翔解釋自己和軍中同袍聚餐不小心喝太多，對於前一晚的舉動已不記得，但斷片不是藉口，他帶著誠意登門致歉，也請警方協助，將他帶來的禮品與歉意轉達交給司機黃男。

警方表示，對於龍天翔的脫序舉動不予追究，計程車司機也透過警方表示接受龍天翔的歉意，同樣不會追究。

龍天翔在《你好，我是誰》中展現精湛演技，曾入圍亞洲電視大獎男配角。
（資料照）

龍天翔出道超過40年，早期是香港邵氏兄弟武俠片演員，拍了不少電影作品，由於外型霸氣，經常演出家族大老、黑道大哥角色，在電影《角頭》中飾演王陽明的爸爸，頗有幾分江湖味道，近日也參與時代劇《商魂》，還曾在大愛戲《你好，我是誰？》演失智老人，入圍亞洲電視大獎男配角獎。

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