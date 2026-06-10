《鐵拳教育》映照真實台灣！作家點名3起教師墜樓案：處理問題反變懲罰

Netflix韓劇《鐵拳教育》開播後不只登上南韓排行榜冠軍，也引發台灣多數觀眾強烈共鳴。（Netflix提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Netflix韓劇《鐵拳教育》開播後不只登上南韓排行榜冠軍，也引發台灣多數觀眾強烈共鳴，作家張念慈這部作品之所以讓人看得心有戚戚焉，不只是因為劇情解氣，而是照見許多教師面臨的真實處境。她更提到近1年台灣已發生3起教師校內墜樓事件，感嘆有些老師明明是在處理問題，最後卻承受龐大壓力，甚至讓「願意站出來處理問題」變成一種懲罰。

張念慈近日在看完《鐵拳教育》後指出，劇中有一句話令她印象深刻，「如果老師怕學生的話，還有辦法好好教育他們嗎？」她認為這正戳中教育現場最深層的恐懼。劇中描述校園暴力、家長過度干預及師權失序等問題，雖然透過虛構的「教權保護局」介入處理，但現實中的老師往往只能獨自面對壓力，她提及南韓2018年至2023年間至少有100名教師輕生，許多案例都與長期承受家長投訴及校園壓力有關。

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回到台灣現況，張念慈指出全台在短短1年內發生3起教師校內墜樓事件，當中一名老師備受學生愛戴，因無法忍受遭投訴選擇尋短；另一名任教21年長期推廣閱讀的國小老師，因依法通報班級霸凌事件後遭家長檢舉提告，甚至面臨不適任教師調查，本月4日在臉書發文詢問「學校最高的建築樓層？」遭強制送醫，「做對的事，竟成遭壓垮的最後一根稻草。」這讓她直言部分老師並非因為做錯事才陷入困境，反而是在處理問題、履行職責的過程中承受龐大壓力。

張念慈進一步引用全教總統計指出，113年4月至114年5月30日校事會議相關投訴案件達1372件，其中已完成調查的769件中，最終達停聘或解聘程度的僅26件，她認為申訴制度有其必要性，但若缺乏完善設計與篩選機制，可能讓老師在調查期間耗費大量心力。張念慈也再次提及《鐵拳教育》所呈現的核心問題，認為當「願意站出來處理問題」變成懲罰時，受影響的不只是老師，還有整個教育環境與孩子的成長過程。

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