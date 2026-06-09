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理科太太前夫飛台見兒吐心聲！嘆為何這麼難「我也是他的父親」

「理科太太」陳映彤（左）與「理科先生」John於2021年宣布離婚。（本報組合資料照）「理科太太」陳映彤（左）與「理科先生」John於2021年宣布離婚。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber「理科太太」陳映彤與前夫「理科先生」John離婚後，雙方曾因財務糾紛及兒子相關議題數度公開發聲。然而，理科先生昨（8日）在飛往台灣探視兒子前拍攝影片吐露心聲，直言「我也是他的父親」，不解為何想陪伴孩子成長竟如此困難。

理科先生表示，自己又來到機場，準備飛往台灣見兒子，但這一切卻相當艱難。他坦言多年來始終有種挫折感，不知道自己究竟還要做什麼，也不明白為何自己身為孩子的父親，卻必須經歷許多過程，才能獲得與孩子相處的時間。

「理科先生」John飛台探視兒子前拍攝影片吐露心聲。（組合照，翻攝自IG）「理科先生」John飛台探視兒子前拍攝影片吐露心聲。（組合照，翻攝自IG）

理科先生進一步透露，自己曾與不少離婚後居住海外、孩子在台灣生活的父親交流，而大家幾乎都有類似感受。他不解表示，為何只是想陪伴自己的孩子會如此困難，也疑惑為何離婚後想參與孩子的人生，竟得面臨這麼多難關，感嘆類似情況一再上演，「我真的不明白。」

理科太太與理科先生2021年宣布離婚後，雙方過去都曾表示，希望在兒子的成長過程中給予良好的照顧與陪伴，目前孩子主要跟隨理科太太在台灣生活；理科先生近年也曾多次分享跨海探視兒子的過程，此次則在赴台前再度吐露心聲。

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