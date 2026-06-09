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娛樂 最新消息

二宮和也「困在地下道」票房飆11億！《8號出口》爆紅關鍵曝

二宮和也在《8號出口》幾乎靠一己之力撐起全片。（MyVideo提供）二宮和也在《8號出口》幾乎靠一己之力撐起全片。（MyVideo提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本人氣男星二宮和也剛結束「嵐」團體活動，在主演電影《8號出口》憑一己之力撐起整部作品。電影在日本上映後不僅口碑炸裂，更狂掃超過52億日幣（約台幣11億元）票房，成為2025年最具代表性的真人電影之一。

《8號出口》原作遊戲以「發現異變、找到出口」的簡單玩法風靡全球，玩家必須在無限循環的地下通道中觀察細節、尋找異常，稍有不慎就得重新開始。看似簡單的設定，卻讓無數玩家陷入焦慮與恐懼，累積下載量突破百萬次，被譽為近年最成功的日本獨立遊戲之一。

電影版則把這股壓迫感推向極致。全片大部分時間只有二宮和也獨自在地下通道中徘徊，沒有華麗特效和大場面，完全靠眼神、呼吸和肢體動作堆疊情緒。觀眾跟著角色一起迷路、懷疑自己，甚至開始分不清現實與幻覺，獨特的觀影體驗讓許多人看完後直呼：「根本是心理恐怖片！」

二宮和也（右）本來就是《8號出口》同名遊戲的忠實玩家。（MyVideo提供）二宮和也（右）本來就是《8號出口》同名遊戲的忠實玩家。（MyVideo提供）

有趣的是，二宮和也其實本來就是《8號出口》的忠實玩家。得知電影化消息後，他不只接下主演工作，還主動參與劇本開發，甚至掛名「劇本協力」。他認為電影場景與服裝幾乎沒有變化，如果沒有先把角色的心理軌跡整理清楚，很容易失去方向，因此從前期就深度參與創作，希望替這部幾乎沒有故事線的遊戲注入情感與靈魂。

執導本片的川村元氣同時也是《你的名字。》、《天氣之子》、《鈴芽之旅》等現象級動畫的幕後推手。他認為《8號出口》最迷人的地方，不是那些突然出現的異變，而是每個人在人生裡都曾有過「不知道該往哪裡走」的時刻。這份現代人共有的迷惘與焦慮，成為電影最能引起共鳴的核心。

即將迎來43歲生日的二宮和也，近年除了持續拍戲，也推出個人書籍《獨斷與偏見》，罕見公開自己的工作哲學。他坦承會上網搜尋名字，看網友對作品的評價，甚至連負評都不會逃避。「我想知道大家怎麼看待我的工作。」近乎執著的態度讓粉絲佩服不已。

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