才後悔幫黃國昌助選！林大鈞再開砲：敵人全是幫過他的人

林大鈞（左）再重砲黃國昌後來樹立的敵人，多是當初曾幫助過他的人。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕民眾黨主席黃國昌近日因新書《向光前行》內容掀起爭議，董事長樂團貝斯手「鈞董」林大鈞日前才坦言，當年替黃國昌助選是自己「人生最懊悔的事情之一。」然而，林大鈞事隔2天再度發聲，他回憶當年曾預言黃國昌未來政壇路恐怕不會太順遂，如今回頭看來最讓自己感慨的是，黃國昌後來樹立的敵人，竟然多是當初曾經出手相助的人。

林大鈞昨（8日）有感而發表示，看到政論節目引述自己日前的發文後，覺得有些不好意思，也強調自己其實並非精通面相的人，只是因為學過素描，多少對面相有些基本概念。他回想當年黃國昌參選汐止立委期間，曾當面脫口說出，「你的面相在未來似乎會遇到許多政敵，政壇路可能會走得比較辛苦。」事後連自己都感到意外，推測可能是受到韓國電影《觀相》的影響。

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林大鈞隨後分享部分面相說法作為討論，並強調命理僅供參考，知人知面不知心，最重要的仍是選出適格的民意代表，不過他話鋒一轉，再度提及自己對黃國昌的觀察，不禁深深感嘆「萬萬沒想到黃國昌日後樹立的敵人，就是當初幫助過他的這些人！」一句話再次引發外界聯想，也讓他與黃國昌之間的隔空交鋒持續延燒。

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