自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

才後悔幫黃國昌助選！林大鈞再開砲：敵人全是幫過他的人

林大鈞（左）再重砲黃國昌後來樹立的敵人，多是當初曾幫助過他的人。（本報組合資料照）林大鈞（左）再重砲黃國昌後來樹立的敵人，多是當初曾幫助過他的人。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕民眾黨主席黃國昌近日因新書《向光前行》內容掀起爭議，董事長樂團貝斯手「鈞董」林大鈞日前才坦言，當年替黃國昌助選是自己「人生最懊悔的事情之一。」然而，林大鈞事隔2天再度發聲，他回憶當年曾預言黃國昌未來政壇路恐怕不會太順遂，如今回頭看來最讓自己感慨的是，黃國昌後來樹立的敵人，竟然多是當初曾經出手相助的人。

林大鈞昨（8日）有感而發表示，看到政論節目引述自己日前的發文後，覺得有些不好意思，也強調自己其實並非精通面相的人，只是因為學過素描，多少對面相有些基本概念。他回想當年黃國昌參選汐止立委期間，曾當面脫口說出，「你的面相在未來似乎會遇到許多政敵，政壇路可能會走得比較辛苦。」事後連自己都感到意外，推測可能是受到韓國電影《觀相》的影響。

林大鈞隨後分享部分面相說法作為討論，並強調命理僅供參考，知人知面不知心，最重要的仍是選出適格的民意代表，不過他話鋒一轉，再度提及自己對黃國昌的觀察，不禁深深感嘆「萬萬沒想到黃國昌日後樹立的敵人，就是當初幫助過他的這些人！」一句話再次引發外界聯想，也讓他與黃國昌之間的隔空交鋒持續延燒。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中