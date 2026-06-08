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「不是狠心，是心死了」廣告小妹談虐童案引爆討論

2歲女童萱萱（化名）遭母親男友凌虐80天，最後顱腦骨折出血、敗血症死亡。（資料照，記者蔡淑媛攝）2歲女童萱萱（化名）遭母親男友凌虐80天，最後顱腦骨折出血、敗血症死亡。（資料照，記者蔡淑媛攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台中市日前發生震驚社會的虐童命案，年僅2歲的女童萱萱（化名），跟隨母親投靠林姓男友，卻遭長期虐待，最終不幸喪命，引發各界高度關注。網紅「廣告小妹」也在日前發文分享看法，認為除加害者外，社會也有責任。

網紅廣告小妹發文，認為除了萱媽必須面對刑事責任外，更應建立社會安全網。（翻攝自臉書）網紅廣告小妹發文，認為除了萱媽必須面對刑事責任外，更應建立社會安全網。（翻攝自臉書）

廣告小妹認為不少網友質疑「為什麼萱媽會這麼狠心」？不過在她看來，許多類似虐童案件當中，選擇沉默的母親未必是出自「狠心」，她犀利指出：「心早已不在了」。她也進一步分析，當一名女性缺乏獨立生存能力，身邊也沒有足夠的情感支持系統，承受獨自照顧兩名年幼孩童的壓力與困境可想而知，被現實與經濟壓垮也是可預見的事。

廣告小妹強調，自己發文並非要替萱媽開脫，她認為萱媽必須為這件事承擔應有的刑事責任，但沒有原生家庭支持的女性，往往更容易被現實吞噬，甚至釀成悲劇。

台中2歲女童萱萱遭凌虐致死，母親一度帶她離開林男魔爪，卻因無處可去在今年1月回頭找林男搬回北屯租屋處，讓萱萱因而被毒打致死。（資料照，記者陳建志攝）台中2歲女童萱萱遭凌虐致死，母親一度帶她離開林男魔爪，卻因無處可去在今年1月回頭找林男搬回北屯租屋處，讓萱萱因而被毒打致死。（資料照，記者陳建志攝）

她認為，社會應建立更全面而有力的保護網介入協助，社會安全網要保護的不僅是孩子，更應該思考如何幫助身陷困境的母親重新站穩腳步，有能力離開惡劣環境與危險情人。廣告小妹感嘆，虐童案件當中，和孩子最親近的往往最有機會察覺並伸出援手，所以除了事後追究責任之外，更應該設法提早介入，提供實質支持，才能避免更多的萱萱出現。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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