驚聞傅子純血癌無常！命理師點名今夏「3生肖」最動盪

〔記者傅茗渝／台北報導〕JET綜合台長壽命理節目《命運好好玩》迎來重大變革，主持人陳亞蘭與何篤霖功成身退，今（8日）全新主持組合五堅情成員「小賴」賴晏駒與命理老師湯鎮瑋首度進棚錄影。節目製作團隊特別在粉絲團致謝，表示因節目轉變為「棚內＋外景」型態，陳亞蘭因演藝事業繁忙、分身乏術，只能忍痛揮別。

由小賴和命理老師湯鎮瑋主持的全新《命運好好玩》，預計將在7月中於JET綜合台推出。（JET綜合台提供）

面對首度正式合作，兩人都坦言接下長青節目主持棒「非常緊張」。湯鎮瑋原本就是節目班底，這次從老師席換到主持席，他笑稱彷彿看到「最熟悉的陌生人」；小賴則分享兩人的分工默契：「專業的命理部分就交給湯老師，訪問的部分就交給我。」新節目型態將全台灣走透透，走訪各個宮廟體驗信仰參拜與居家風水親算。兩人也喊話：「希望觀眾們給我們一點時間，繼續支持節目！」

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私下熱愛算命的小賴，日前主持爆紅實境秀《天機試煉場》見面會，曾給三位韓國命理老師親算，他透露：「老師們算我從今年開始走大運，會持續10年。」湯鎮瑋也加碼爆料，小賴連今天錄影的測驗都抽到滿分，運勢確實很旺。湯鎮瑋更分享今年夏天屬羊、屬馬與屬蛇三個生肖最動盪，正好屬馬的小賴則笑說是「往好的方面動盪」。近日藝人傅子純因血癌驟逝，湯鎮瑋也感嘆：「已經發生這種無常，在這當下不好說什麼。」並提醒屬羊者在夏季要注意健康。

《命運好好玩》大改版，小賴、湯鎮瑋進棚接棒。（JET綜合台提供）

目前手上握有6個節目、並買房投資不動產的小賴，現場被記者拷問投資現況，他連忙求饒：「今天股市大跌，誰不賠？」湯鎮瑋被問到哪些星座適合投機股票時，則苦笑奉勸：「我看很多人都辭掉工作專心炒股，遇到股災就慘賠，奉勸大家還是好好工作比較實在啦！！」

外界關心好友們是否會力挺站台？小賴大方表示：「陳零九等事情處理完，一定會來。」至於久未露面的愷樂，小賴則坦言：「愷樂的話有點難，她現在會比較想要好好陪伴孩子吧，把最珍貴的時光留給他們。」他也透露自己還沒看過愷樂的小孩，「都是透過照片，但是私下她都有關心我們的節目。」

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