「台秋祭」解鎖超狂卡司 本土催淚主秀來了 聽團仔全哭

康士坦丁的變化球受聽團仔喜愛。（大發展演提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台中在地「台秋祭」（TaiChill City Festival）邁入第五週年，今年最大亮點莫過於邀請到當代聽團仔必聽指標、被譽為「萬人大哭製造機」的——康士坦的變化球KST作為活動主秀，團員們表示：「很開心能參與台秋祭，跟一直支持我們的台中歌迷見面。聽說台秋祭就跟名字一樣很『秋（Chill）』，期待跟大家一起 chill，享受音樂。」

本屆音樂祭將於7/18至7/19在台中驛鐵道文化園區展開，以雙主舞台規格與頂級聲光設計打造五大舞台，首波重磅推出優質在地樂團，率先引爆樂迷熱血基因。

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成軍於2013年的康士坦的變化球 ，以直白戳中「厭世代」心聲的歌詞聞名，曾以專輯《更迭》入圍第32屆金曲獎「最佳樂團獎」，近年更接連挑戰北流、高流舉辦萬人專場「眠月線」巡演，締造票房與口碑的雙重成功。

首度登上「台秋祭」舞台的他們，勢必將以《擱淺的人》、《美好的事可不可以發生在我身上》引領全場大合唱。回首這首聽團仔必聽神曲，團員笑說：「當時的我們其實就跟《擱淺的人》一樣在摸索方向。擱淺只是人生的過程，重要的是把體悟變成前進的養分。」

EMNW擁有高話題性。（大發展演提供）

除了強大的在地陣容，今年台秋祭更打破地域限制，邀請在日本樂壇極具話題性的當紅卡司跨海參戰，包含首度來台演出的「社群病毒式洗腦雙人組」名誉伝説 （Meyo Densetsu）、 EMNW、 AIRFLIP、 KNOCK OUT MONKEY等陣容。

名誉伝説 （Meyo Densetsu）首次來台。（大發展演提供）

主辦單位日前也公布dustbox與GOOD4NOTHING將參與此次台秋祭，他們分別是日本旋律硬核與流行龐克圈的大前輩。「台秋祭 2026」五週年門票已在KKTIX正式開賣，預售票種正熱烈搶購中 。

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