為了台灣收視拚了！三上悠亞驚爆「要剪髮謝恩」

三上悠亞夢幻連動《綜藝新時代》，戴上紅色拳套甜美對鏡頭揮拳。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視、八大《綜藝新時代》由阿翔、籃籃、楊繡惠攜手檸檬，帶領觀眾深入台北內湖，更邀請到社群坐擁逾400萬粉絲的日本啦啦隊女神三上悠亞夢幻連動。錄影當天節目收視壓倒性勝利，民視特地致贈「鴨子」慰勞團隊，三上悠亞得知好成績後頻頻恭喜，阿翔順勢追問若本集播出再開紅盤如何回饋？可愛的她立刻笑說：「剪髮來謝謝大家」，讓全場氣氛嗨到最高點。

主持群阿翔、籃籃、楊繡惠攜手檸檬與日本啦啦隊女神三上悠亞在內湖白石湖吊橋。（民視提供）

節目首站來到白石湖吊橋，阿翔拿出「內湖」字卡詢問三上悠亞地名由來，不料無論女神回答什麼，阿翔都盲目大讚「答對了！」、「好棒！」，氣得楊繡惠一巴掌拍上他的腦袋，直喊：「聽你在死炸（胡說）！」沒想到籃籃靈機一動，現場教三上悠亞說出「死炸」，反差萌逗樂全場。

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隨後眾人造訪健身房，突襲被封為「內湖第一美少女」的拳擊奧運國手吳詩儀。三上悠亞現場可愛地揮著拳頭並喊著「一、二」，萌翻全場；隨後品嚐吳詩儀家人經營的雞湯麵，女神再度大讚：「這是連日本人都會喜歡的味道！」

眾人造訪北部最大的室室內滑雪場，全副武裝拿著滑雪板帥氣一字排開。（民視提供）

後半段一行人轉戰室內滑雪場體驗，不料現場卻上演「大小眼」爆笑場面，三上悠亞一跌倒所有人立刻衝上前關心，反觀楊繡惠跌倒卻慘遭集體忽視。旅程最終站在高爾夫咖啡廳享受精緻餐點時，美味程度更讓三上悠亞當場用台語大喊：「齁呷擱袂死！」，展現超接地氣的綜藝魂。

三上悠亞挑戰滑雪，一跌倒獲眾人關心。（民視提供）

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