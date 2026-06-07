陳珮騏恐慌症首發作嚇壞自己 親吐最黑暗低潮期感受：像靈魂出竅

伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）發展感情線。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳珮騏在三立八點檔《百味人生》飾演的「蕭紅雪」近期再度因感情問題情緒失控，面對伊正愛恨交織的關係讓角色一步步走向崩潰邊緣。她的角色時而歇斯底里、時而脆弱無助，神經質又充滿爆發力的演出，不僅成為近期觀眾討論焦點，更讓不少網友直呼：「陳珮騏根本演瘋了，但就是讓人移不開眼！」

談到這次角色獲得空前迴響，陳珮騏坦言，除了感謝觀眾支持，也要特別感謝曾經交往過的電影導演前男友。她透露，對方曾帶給她不同於八點檔的表演觀念，「等於幫我點開了第二個穴道」，讓她重新思考演戲方式。尤其前幾年離開台語劇圈一段時間後，再回到三立拍戲，表演方式也產生了明顯改變，嘗試融入更多細節與層次感。

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伊正在《百味人生》與陳珮騏發展感情線。（三立提供）

陳珮騏認為，角色「蕭紅雪」之所以特別受到觀眾喜愛，最大的原因是角色終於貼近自己真實年齡與人生歷練，「我一直希望可以演符合我年紀的角色，而不是50歲還在演30歲」，她笑說，當人生經驗足夠後，許多情感不需要刻意詮釋，自然就能透過角色流露出來，也讓表演更有力量。

伊正（右）在《百味人生》與陳珮騏（左）發展感情線。（三立提供）

這次「蕭紅雪」最大的特色，就是遊走在理智與失控之間的神經質狀態。陳珮騏坦言，其實自己過去幾年曾歷經憂鬱症與恐慌症困擾，2023年更首次出現恐慌症發作經驗。雖然過程痛苦，但身為演員的她，反而會用另一個角度觀察自己，「我常常是一邊發病，一邊像靈魂抽離在旁邊觀察，記住那種感覺」，因此當「蕭紅雪」的劇本出現時，那些真實感受自然而然成為塑造角色的重要養分。

陳珮騏在《百味人生》飾演「蕭紅雪」。（三立提供）

除了演技突破，「蕭紅雪」的造型也成為觀眾熱議話題。陳珮騏透露，這次大膽把自己私底下最喜歡的髮型與妝容直接搬進角色設定中。她笑說自己一直有個口頭禪：「我下班比上班漂亮。」因此這次特別要求鬆亂長髮、濃烈妝感，甚至吵架戲時披頭散髮演出，打造出不同於傳統八點檔的視覺風格。她也感謝造型團隊與導播給予高度空間，讓「蕭紅雪」呈現出張牙舞爪卻又充滿魅力的獨特樣貌。

陳珮騏（左）、伊正演出《百味人生》默契十足。（三立提供）

而近期最讓觀眾期待的，莫過於她與伊正再度發展感情線。談到與伊正拍攝感情戲，陳珮騏笑說完全不需要磨合，「他丟什麼球給我，我都接得住；我丟什麼給他，他也都接得到」，兩人不只戲裡情感拉扯精彩，戲外更是無話不談的好友，因此拍攝時經常擦出意想不到的火花。她笑說，最享受的就是彼此能在現場即興丟接招，「那種默契真的不用多說，一站到鏡頭前就有感覺」。

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