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娛樂 最新消息

（專訪3-1）才12歲就懂演！洪君昊磨演技 導演讚：根本班長型人物

洪君昊在電影《失樂園》中飾演院童「蕭治和」，超齡演技讓觀眾看完後無法抽離。（記者王文麟攝）洪君昊在電影《失樂園》中飾演院童「蕭治和」，超齡演技讓觀眾看完後無法抽離。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／專訪〕電影《失樂園》聚焦育幼院與兒少安置議題中飾演院童「蕭治和」的洪君昊以超齡演技，讓不少觀眾看完後久久無法抽離。不過在導演蔡銀娟眼中，這個在鏡頭前充滿壓抑與傷痕的孩子，私底下有點像「孩子王」的存在。

蔡銀娟透露，《失樂園》的故事其實從2017年就開始醞釀。多年來，她持續關注育幼院孩子與第一線社工的處境，大量閱讀相關報導與田野資料。身為母親的她坦言，孩子們的故事始終讓她放不下，「那些孩子跟社工的生命經驗，一直掛在我心上。」

洪君昊與導演蔡銀娟。（記者王文麟攝）洪君昊與導演蔡銀娟。（記者王文麟攝）

而在尋找蕭治和的過程中，洪君昊很快就進入她的視線。當時劇組海選大量兒童演員，並安排長達兩個月的表演訓練與觀察課程。蔡銀娟回憶，洪君昊從一開始就展現驚人的投入度，不只情緒掌握穩定，連哭戲的續航力都遠超過同齡孩子。

「拍戲不是哭一次就好，有時候同一場戲要拍很多次。」蔡銀娟表示，她最在意的是孩子能不能持續留在角色狀態裡，而洪君昊辦到了。甚至在正式試鏡時，他的表現讓現場不少人印象深刻，連媽媽看完試鏡帶都忍不住落淚。

不過因為角色涉及霸凌、創傷與心理陰影等沉重內容，蔡銀娟並沒有急著把完整劇本交給洪君昊，而是透過表演老師、心理諮商師與專業團隊協助，讓他一步步理解角色情緒。她強調，劇組始終把孩子的心理狀態放在第一位。

洪君昊與導演蔡銀娟。（記者王文麟攝）洪君昊與導演蔡銀娟。（記者王文麟攝）

「君昊其實是一個很陽光的小孩。」蔡銀娟笑說，每次正式開拍前，洪君昊都能迅速進入角色狀態，前一秒還在聊天打鬧，下一秒臉色立刻沉下來，眼神充滿壓力與悲傷；但導演一喊卡，他又馬上恢復活力，開心地跑去和大家聊天。

這樣的反差，也讓劇組留下深刻印象。蔡銀娟透露，片場經常有十幾位小演員一起行動，洪君昊總是最熱心的那一個。無論搭車、等戲還是休息時間，他都像個小班長一樣照顧大家。只要表演老師開口提醒安靜，洪君昊也總是第一個配合，甚至主動協助維持秩序。

洪君昊在電影《失樂園》中展現超齡演技，私底下卻是個可愛小班長。（記者王文麟攝）洪君昊在電影《失樂園》中展現超齡演技，私底下卻是個可愛小班長。（記者王文麟攝）

對於自己的演戲之路，洪君昊坦言，從7、8歲開始接觸表演後，就發現自己很享受站在鏡頭前的感覺。尤其拍戲能接觸許多平常不會體驗的人生，讓他越來越著迷。

而讓他收穫最多的，反而不是表演技巧本身，而是觀察。他透露，很喜歡偷偷觀察其他演員如何進入角色、如何處理情緒戲；有時候只是一個眼神、一種說話語氣，甚至是一個停頓，都能讓他學到很多。

洪君昊在電影《失樂園》展現成熟演技。（記者王文麟攝）洪君昊在電影《失樂園》展現成熟演技。（記者王文麟攝）

「我會想像，如果我是他，現在是什麼心情？」洪君昊說。或許正因為這份超越年齡的敏銳觀察力，才讓他成功詮釋《失樂園》中那個在傷痕與絕望中掙扎的少年，也讓觀眾看見一位新生代演員令人驚豔的潛力。

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