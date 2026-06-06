SJ始源突表態：自由與和平並非理所當然！

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流帝王Super Junior的始源，連兩年紀念6月6日南韓的「顯忠日」（현충일），今天（6日）在IG發文，致敬為國捐軀的義士。

Super Junior的始源相當關注政治、社會議題。（翻攝自IG）

始源用英文寫著：「自由與和平絕非理所當然，我們今天享受的生活是建立在那些為國奉獻之人的崇高犧牲之上。」韓文中更強調，如今得來不易、珍貴的時光，都是先烈們用犧牲換來的。

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網友紛紛表示，「先烈們的犧牲，是我們今天生活的基礎」、「說得太好了」、「看到你在社交媒體上為自由與和平發聲，我作為你的粉絲感到無比自豪」、「我們必須努力爭取和平，讓他們的犧牲不致於白費！」、「我們將捍衛自由民主的大韓民國！ 」、「自由與和平永遠不應被視為理所當然」、「說真的，所有韓國明星至少都有崔始源先生一半的水平」、「請挺身捍衛你的國家」、「崔始源越來越討人喜歡了」。

Super Junior的始源發文，稱自由與和平非理所當然。（翻攝自IG）

雖然始源並未正面提及近來的選舉爭議，但敏感時機仍讓部分南韓網友紛紛留言聯想。原來，南韓地方選舉剛於6月3日舉行，過程中卻爆出「選票不足」的荒謬風波，隨即點燃南韓民眾怒火，各地示威聲浪不斷。

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