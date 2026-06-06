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娛樂 日韓

日本天團嵐最後巡演經濟效益破275億！「最強動員力」癱瘓地方住宿

根據日本專家精密估算，這場最後巡演為日本經濟帶來高達約1375億日圓的驚人經濟效益。（圖取自臉書專頁「ARASHI﻿」）根據日本專家精密估算，這場最後巡演為日本經濟帶來高達約1375億日圓的驚人經濟效益。（圖取自臉書專頁「ARASHI﻿」）

〔即時新聞／綜合報導〕日本國民天團「嵐」ARASHI的最終巡迴演唱會「ARASHI LIVE TOUR 2026 ‘We are ARASHI’」於2026年5月31日在東京巨蛋迎來最終場公演，正式為長達26年半的演藝活動畫下句點。根據日本專家精密估算，這場最後巡演為日本經濟帶來高達約1375億日圓（約新台幣275億元）的驚人經濟效益。這項數據不僅包含演唱會門票與週邊商品收入，更全面涵蓋了全日本粉絲為此產生的交通、住宿及餐飲等龐大周邊消費總額。

綜合日媒報導，負責此項經濟效益評估的東京都市大學兼任講師江頭滿正指出，「嵐」長期以來具備極其穩定的「最強動員力」。回顧其輝煌紀錄，2010年的巡演動員86萬人、2012年的「Popcorn」巨蛋巡演皆獲得巨大成功，而2018年至2019年的20週年巡演更創下全日本50場、總計動員237萬5000人的恐怖紀錄。這份在20多年演藝生涯中培養出的堅實粉絲基礎，正是本次最終巡演能全面引爆經濟衝擊的核心關鍵。

這場最終巡演對舉辦地的實體經濟帶來了強烈衝擊。在巡迴至札幌期間，當地的飯店房價據報導直接飆升至平常的5倍；而在福岡場時，更因為碰上其他歌手開唱，導致當地住宿嚴重供不應求，連網咖與KTV的預約都全面爆滿，甚至逼得JR九州特別規劃讓粉絲留宿於特急列車車廂內的應變企劃。此外，過去只要被發現是「嵐」在後台吃過的點心店，就會瞬間成為粉絲朝聖的「聖地」，使營業額暴增，展現強大的地方活化效果。

專家表示，本次1375億日圓的估算連未公開的數據都透過「費米推定」進行精密計算，其中包含工作人員的住宿費，以及假設累計序號已突破330萬號的粉絲俱樂部（FC）成員皆購買線上直播門票的潛在商機。這證明了「嵐」的巡迴演唱會早已超越單純的音樂娛樂活動，而是化身為滋潤地方飯店業、餐飲業、運輸業與零售業的重要「產業基礎設施」，其最終巡演的成功，也將成為娛樂融合地方經濟的經典歷史範例。

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