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娛樂 最新消息

世新校長「沒有存在必要」惹議 校友佳娜怒轟：很不是滋味

烏克蘭籍藝人，也是世新大學碩士班畢業的佳娜，聽見校長致詞不妥，心裡不是滋味。（資料照，記者陳奕全攝）烏克蘭籍藝人，也是世新大學碩士班畢業的佳娜，聽見校長致詞不妥，心裡不是滋味。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日前世新大學校長陳清河在碩博士班畢業典禮致詞一句「這個世界已經沒有你存在的必要」引發外界熱烈討論。從世新大學碩士班畢業的烏克蘭藝人佳娜表示「心裡很不是滋味」，她認為即使一個人不完美，也從未停止創造的腳步，更直言：就算現在很破碎，你依然有存在的價值。

佳娜今（5）在社群發文，針對陳清河一席話發表自己的意見，「看爛我需要好好管理自己的情緒與身體才行…身為世新大學學生，看到校長說出『趕快結束自己』，我心裡很不是滋味」。

世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致辭內容惹議。（翻攝自世新大學畢業典禮YT影片）世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致辭內容惹議。（翻攝自世新大學畢業典禮YT影片）

她進一步談到「不完美」，更分享亞洲和歐洲相異處。佳娜指出亞洲認為「不能犯錯，失誤是恥辱」；歐洲卻覺得「失敗不可怕，跌倒再站起來」。佳娜分享自己大學時看到同學考試得98分卻哭了起來，不敢回家怕丟臉，當時她考60分，家人已經在幫她慶祝，對文化差異，她深有所感。

佳娜以黃仁勳為例子，「黃仁勳把公司做到全球市值第一，63歲了，父母還覺得她不夠好」。佳娜感慨，如果連黃仁勳都不夠好，那這個標準從一開始，就是個陷阱。

「貝多芬耳聾暴躁，卻寫出讓全世界落淚的交響曲；賈伯斯被自己公司踢走，回來後改變了整個世界」佳娜直言，不完美的人從來都沒有停止創造，人不需要夠好才有資格活著，就算很破碎，仍有存在的價值。

佳娜秀出自己的世新大學學生證。（翻攝自Threads）佳娜秀出自己的世新大學學生證。（翻攝自Threads）

事情起自世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致詞時，說出：「要是你的時間沒管理好、情緒沒管理好、身體沒管理好，我要告訴各位，趕快結束、趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要。」引發各界討論。

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