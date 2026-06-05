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娛樂 日韓

日星監獄煮到爆炸 「可樂餅慘案」真相曝：遠超過想像

〔記者鍾志均／綜合報導〕小池榮子主演的日劇《獄所三星主廚》近期在Hami Video獨家播出後話題持續延燒，不僅開播迅速衝上戲劇排行榜冠軍，更連續兩週穩坐榜首，成為近期的黑馬神劇。

《獄所三星主廚》小池榮子（右）與負責炊場的刑務官中村蒼，對監獄餐點有截然不同的看法。（Hami Video提供）《獄所三星主廚》小池榮子（右）與負責炊場的刑務官中村蒼，對監獄餐點有截然不同的看法。（Hami Video提供）

《獄所三星主廚》將鏡頭對準鮮少被討論的監獄伙食世界，把料理、美食、人性與更生議題巧妙融合。過去經常飾演氣場強大女性角色的小池榮子，這次搖身一變成為監獄營養師「銀林葉子」，用一道道料理陪伴受刑人重新找回人生方向。

談到角色魅力，小池榮子坦言深受原型人物感動，認為飲食不只是填飽肚子，更是支撐一個人活下去的重要力量，因此演出時始終提醒自己，不去評價受刑人的過去，而是把他們當成普通人真誠對待。

全劇最讓觀眾印象深刻的，莫過於第一集掀起熱議的「可樂餅爆炸事件」。原本只是監獄廚房的一場日常危機，卻意外拍出極具戲劇張力的效果。小池榮子笑說，當初拍攝其實相當辛苦，但看到成品後自己也嚇了一跳，「可樂餅炸開的程度遠遠超過想像！」

小池榮子（前排右一）成功解救「可樂餅大爆炸」事件，讓受刑人對她刮目相看。（Hami Video提供）小池榮子（前排右一）成功解救「可樂餅大爆炸」事件，讓受刑人對她刮目相看。（Hami Video提供）

除了爆笑橋段，劇中不少台詞更直擊人心，其中「吃飯不是為了等死，而是為了活下去」，讓小池榮子至今印象深刻。她認為這句話不僅代表角色信念，也點出整部作品最重要的核心價值。

當被問到人生最後一餐最想吃什麼時，她則意外給出最樸實的答案：「白飯。」簡單一句話，卻讓人感受到食物最純粹的力量。《獄所三星主廚》於Hami Video全台獨家首播，每週日更新最新集數。

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