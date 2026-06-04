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戰火升級 拉傑爆愛莉莎莎強迫談性慾 崩潰：因此抑鬱

網紅愛莉莎莎與瑜伽老師撕破臉。（翻攝自IG）網紅愛莉莎莎與瑜伽老師撕破臉。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅愛莉莎莎與尼泊爾瑜老師拉傑（Raj Karmayogi）為分帳鬧翻，目前大多數人都認為愛莉莎莎沒有做錯，但拉傑加碼開撕，指愛莉莎莎強迫她說：「瑜可以增加性慾」，以18禁內容推銷課程。拉傑指他老婆都堅持反對，想維持瑜的真諦，更說自己因愛莉莎莎的操弄抑鬱（憂鬱）。

拉傑強調自己不需要錢，願意免費在線教授8小時課程，還痛罵愛莉莎莎應該改名為「邪惡的愛莉莎莎」，讓外界看清她的真面目。

尼泊爾瑜伽老師拉傑強調自己要的不是錢。（翻攝自IG）尼泊爾瑜伽老師拉傑強調自己要的不是錢。（翻攝自IG）

愛莉莎莎則回應：「瑜珈課有一個章節就是性能量瑜伽，脈輪中也有一個輪是性輪，但是他在寫課時對性的描述非常的模糊難懂，例如『享受的能力』等等，我問他什麼叫做『享受的能力』 ，是性行為？還是指平常吃喝玩樂？我希望他把模糊的字眼具體化，但他不能接受，所以後來就在模糊跟具體中，妥協出一個說法 ，結果就變我強迫他說性了」。

愛莉莎莎（中）與瑜伽老師拉傑（右）夫妻鬧翻。（翻攝自IG）愛莉莎莎（中）與瑜伽老師拉傑（右）夫妻鬧翻。（翻攝自IG）

愛莉莎莎與拉傑的關係是在台灣時變差，由於身分轉變，拉傑無法適應愛莉莎莎從學生變成指導他的人，兩人都覺得彼此態度產生極大轉變，愛莉莎莎更認為，兩人之所以撕破臉，主因還是在小我、自尊心問題。

愛莉莎莎進一步透露，兩人去年鬧翻時，她請SAT拿出合約中的保密條款與拉傑溝通，希望不要影響課程，當時拉傑也保證不會說「不好的話」，沒想到如今演變成這種局面。

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