張凌赫被萌娃大膽示愛 超寵溺回應網全瘋了

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國古裝男神張凌赫近來人氣再攀巔峰，高大帥氣的外型讓他成為新一代流量密碼。近日他錄製實境秀《開始推理吧》第四季，在節目中遭遇一位小男童的告白，沒想到他非但毫無明星架子，還展現出極度反差的溫柔舉動，影片曝光後瞬間在網路上掀起暴動，更被大批網友激讚：「這男人未來絕對是個好爸爸！」

男童告白你好帥，張凌赫寵溺回應。（翻攝自微博）

節目錄製當天，一名男童抬頭看著高大挺拔的張凌赫，忍不住用奶音純真大讚：「哥哥你好帥，我以後也要這麼帥。」面對突如其來的超直球告白，張凌赫驚呼了一聲，眼神滿是寵溺，隨即溫柔回應：「你會的，你比我帥。」超高情商與親民爆表的舉動，瞬間讓現場融化。

請繼續往下閱讀...

張凌赫憑《逐玉》人氣再攀巔峰。（翻攝自微博）

這段互動影片一在網路上曝光，隨即吸引無數粉絲瘋狂轉發，留言區更是集體淪陷。事實上，張凌赫早已擄獲海內外無數粉絲，人氣狂飆的他日前抵達南寧東站時就曾引發接機暴動；隨後出席當地的眼鏡品牌活動，更是吸引大批人潮從凌晨起徹夜排隊，現場甚至因過度推擠，導致商場入口的巨大玻璃門當場不堪重負碎裂、造成多人割傷，場面一度失控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法