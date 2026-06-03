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人氣樂團新歌竟是「吃臭豆腐」聊出來的！驚人內幕曝光

紙鳶第二張專輯展開募資計畫。（紙鳶Seizer提供）紙鳶第二張專輯展開募資計畫。（紙鳶Seizer提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 曾獲選街聲年度音樂趨勢大獎十大新音樂人的台中搖滾樂團「紙鳶Seizer」，近期啟動第二張專輯《缺頁的名冊》募資計畫，今宣布解鎖專輯內的神祕合作嘉賓，聯手台語搖滾友團「YUMMY MAN羊米人」推出首支台語單曲《六月的雨縫》。令人意想不到的是，這首情感濃烈的台語情歌，竟然是在台灣味十足的臭豆腐店裡，一邊吃一邊聽編曲敲定方向的。

紙鳶攜手羊米人推出台語情歌。（紙鳶Seizer提供）紙鳶攜手羊米人推出台語情歌。（紙鳶Seizer提供）

回首這首歌的誕生，過程充滿了戲劇性的巧合。《六月的雨縫》前身其實是紙鳶參與電視節目《樂團祭》時，在兩天內燃燒自我趕出來的創作《你欲去佗位》。當時為符合「運將（計程車司機）」的主題，樂團首次硬著頭皮挑戰不擅長的台語創作。主唱仁杰笑著坦言：「在我的認知裡，計程車司機都是講台語的，為了接地氣才這樣寫，但當時一直覺得自己是『螳臂擋車』，台語創作完全超出能力所及，導致自己其實不是很喜歡那個成品。」 所幸節目告一段落後，由於兩組樂團經紀人是同一位，在同門情誼的牽線之下，紙鳶順利找來擅長台語搖滾的羊米人一起重新填詞編曲。

紙鳶也透露，這首撕心裂肺的情歌，關鍵的音樂轉折，竟是在「臭豆腐店」裡聊出來的，當時羊米人與紙鳶聚在一起，一邊吃一邊聽著編曲、揣摩新歌意境。紙鳶笑稱：「就在吃下最後一口臭豆腐的同時，我們決定要把這首歌定位為台語的經典失戀情歌。」隨後由羊米人的皮尼與奕廷重新操刀歌詞，保留了紙鳶招牌的吉他Solo，並將原先的版本穿上新衣，讓主唱仁杰感動表示：「真的很謝謝羊米人，我在過程中學到很多台語的口氣和細節。」

紙鳶攜手羊米人推出台語情歌。（紙鳶Seizer提供）紙鳶攜手羊米人推出台語情歌。（紙鳶Seizer提供）

歌名中的「雨縫（hōo-phāng）」是十分溫雅的台語，用來形容大雨之間短暫停歇的時刻。羊米人解釋，六月是細雨綿長的梅雨季，「六月的雨縫」就像某些稍縱即逝的感情，「短暫出現，讓你誤以為天要放晴。但等回過神，意識到對方的消逝，才發現自己的世界還在下著滂沱大雨。」

隨著《六月的雨縫》的上線，紙鳶將為樂迷帶來耳目一新的聽覺震撼，也正式為樂團接下來的發片計畫與7月的曼谷大型音樂節演出密集鋪路，目前第二張專輯的募資計畫同步於flyingV平台熱烈展開中。

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