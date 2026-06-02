黃露瑤認了「友達以上」！郭忠祐告白秒點頭 黃西田態度曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃西田的女兒黃露瑤日前遭爆與合作《黃金歲月》的郭忠祐低調秘戀多年，甚至傳出已帶男方回家見父親，引發外界熱議。不過黃露瑤出席台視八點檔《寶島西米樂》殺青酒受訪時強調，兩人目前並未交往，但不否認「友達以上，戀人未滿」的階段。若郭忠祐告白是否會答應？黃露瑤鬆口回：「會啊，因為他就是個好男生，好男生怎麼可以錯過。」並感性表示「好的男生、女生都值得等待」。

林健寰（左起）、黃露瑤和孫綻在《寶島西米樂》劇中有亮眼表現。（台視提供）

談到爸爸黃西田對郭忠祐的看法，黃露瑤大方表示：「爸爸蠻滿意對方，我覺得他是一個很棒的人，大家都滿喜歡的。」至於兩人是否有進一步發展的可能，她笑說：「沒有在一起，自由發揮囉，也不排斥。」

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外界好奇郭忠祐是否仍在追求她，黃露瑤則形容對方是個相當樸實的人，「因為他是個老實樸實的男生，也沒什麼追求。」對於郭忠祐多年來始終未正面承認感情，她也替對方緩頰表示：「他不是閃躲，就沒到那邊要承認什麼。」

先前郭忠祐拍攝八點檔身體不適送急診，就醫後返回攝影棚，身體很虛弱，躲在角落用餐沒有說話，面對大家的關心，全由黃露瑤代答，還脫口而出郭忠祐前一天發燒、嘔吐，引人聯想共度一夜。

黃露瑤（右）爆出與郭忠祐（左）祕戀，見過父親黃西田。（翻攝自臉書）

對於這爆料，黃露瑤解釋，當時是郭忠祐身體不舒服，隔天早上打電話告知她狀況，她擔心對方一個人在台北，才會陪同前往急診。她與郭忠祐一直維持著互相關心的關係，「我有事情也會麻煩他，他也很樂意接送。」甚至坦言自己曾陪伴郭忠祐走過失戀低潮，「我陪伴他度過失戀，我也陪他走過失戀。」

至於未來是否有機會從友情升級為戀情？黃露瑤表示，現階段並沒有特別往那個方向想，「現在這個年紀，陪伴很重要、舒服很重要，已經過了轟轟烈烈談戀愛的感覺。」她形容郭忠祐是「不可或缺的朋友」，兩人也經常一起出門。

對於感情與婚姻觀，黃露瑤坦言心境早已改變，「我以前覺得結婚生子是一套SOP，現在覺得順其自然，有就結，沒有就沒關係，把自己的生活過好最重要。」

此外，林健寰與黃露瑤在《寶島西米樂》中也有亮眼表現，林健寰飾演外表斯文、內心城府極深的「黃桑」，他坦言角色挑戰性十足，最後一場戲拍完，回程還邊開車邊落淚，讓他十分不捨。黃露瑤則笑稱飾演媽媽桑非常過癮，劇中經常端出各式美食招待客人，她爆料：「健寰哥劇中常常光顧，每次都很認真吃道具，還會問工作人員東西在哪裡買的。」林健寰聞言大笑承認：「因為真的很好吃，不知不覺就變胖了！」

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