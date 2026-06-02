籃籃遭爆大頭症惹怒胡瓜！同行「超正星二代」揭露私下面

籃籃遭爆耍大牌、蹭飯蹭票。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕啦啦隊女神籃籃近期遭爆大頭症、耍大牌，今年3月前往日本觀賞WBC世界棒球經典賽期間，更被指疑似「蹭票蹭飯」，甚至將綜藝天王胡瓜當成「工具人」，引發外界熱議。對此，當時同樣在場的黃露瑤日前出席台視八點檔《寶島西米樂》殺青酒，被問此事也談及自己所見狀況。

黃露瑤受訪時表示，自己雖然也是同行成員之一，但和籃籃互動並不多，「我跟大家一起去，但籃籃住在別的地方，我很少跟她交流。」她透露，每次見到籃籃時，對方態度都很正常，「她出現的時候都滿OK的」。

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林健寰 （左起）、黃露瑤和孫綻一起出席《寶島西米樂》殺青酒。（台視提供）

至於外界盛傳胡瓜私下曾對籃籃有所不滿，甚至碎念對方行徑，黃露瑤則直言自己並未聽過相關說法，「沒有，我倒是沒有聽到這個。」而對於籃籃遭質疑靠關係取得門票、蹭吃蹭喝等傳聞，她表示自己沒有親眼目睹，「我沒有直接正面遇到。」

對於這件事，其實胡瓜先前曾澄清，表示籃籃在球賽當天是因為於球場巧遇啦啦隊好友，才臨時決定與團隊分開行動。他解釋，籃籃後來跑到應援區幫忙加油，「我們是在觀眾席」，並非外界所傳刻意脫隊。

黃露瑤（左起）、郭忠祐、賴慧如和胡瓜（右）3月一起到日本看棒球。（翻攝自IG）

至於被指「蹭飯」一事，胡瓜也緩頰表示確實是自己主動邀請籃籃一起聚餐，強調兩人關係始終良好，並無任何嫌隙。他還指出籃籃返台後還特地送上伴手禮表達心意，力證師徒情誼依舊，「一點都沒有失和。」

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