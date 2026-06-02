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賴士葆酸民進黨搶苦勞 486先生：別把壞事算在政府頭上

「486先生」陳延昶力挺台灣這塊土地。（翻攝自486先生臉書）「486先生」陳延昶力挺台灣這塊土地。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕國民黨立委賴士葆今（2）日上午在臉書發文表示：「股市大漲，年輕人卻怨與其無關，民進黨反嗆『租屋補貼就是間接受益』，台股衝高大部分靠的是護國神山台積電，上漲與民進黨有何干係？租屋補貼是國家貧富失衡下的政策，財源絕非僅從證交稅而來，市井小民勤懇上班納稅、中小企業各種上繳稅金難道不是錢？民進黨搶功勞不說，連苦勞都要搶？」

對於賴士葆發文，團購電商名人「486先生」陳延昶隨即評論此事，他表示：「台股上漲當然不是民進黨一個政黨的功勞，但也不是完全沒有關係。」他分析台積電能有今天，靠的是創辦人的遠見、工程師的努力、供應鏈的實力，這點大家都同意，「但別忘了，企業經營也需要穩定的投資環境、法治制度、電力供應、國際經貿關係與國家安全保障。政府做得好不好，本來就會影響企業發展。」

486先生進一步分析，租屋補貼的財源當然不只是證交稅，而是來自全體納稅人繳納的稅收。問題是，「當股市創高、企業獲利增加、資本利得帶動整體稅收成長時，政府財政能力本來就會提升，進而有更多資源投入社福政策，這是基本的財政邏輯，不是誰在搶功。」

發文中，486先生反嗆賴士葆：「如果照你的邏輯，景氣好不能算政府努力，景氣差卻全部算政府失職；企業賺錢是企業的功勞，企業倒閉卻是政府的責任。那政府到底什麼時候該負責？什麼時候又能被肯定？」

486先生直言，監督政府很重要，但不能把所有好事都切割、所有壞事都算在政府頭上，「這樣就不是理性討論，而是在找立場。」

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