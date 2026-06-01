梁朝偉自爆「3分鐘熱度」無法像劉德華持續當歌手有原因

〔記者陳慧玲／台北報導〕63歲的梁朝偉和64歲的劉德華曾共同演過《無間道》系列，還有《五虎將之決裂》、《金手指》等電影，兩人除了都拿過影帝，也都具有歌手身分，出過唱片，最近有網友翻出過去兩人接受香港女星鄭裕玲訪問的影片，梁朝偉被問到為什麼不像劉德華一樣持續當歌手，梁朝偉也說出真正原因。

劉嘉玲（左）曾說老公梁朝偉喜歡簡單快樂的生活。（翻攝自IG）

前陣子梁朝偉老婆劉嘉玲在社群分享他去挑揀雞蛋的影片，強調那對梁朝偉來說就是簡單的快樂，這幾天網友則透過重新回顧過去梁朝偉和劉德華一起受訪的影片，再次看出兩位影帝的個性差異。

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當時鄭裕玲問梁朝偉，他和劉德華都曾經簽約華星唱歌，為什麼劉德華成了歌手，梁朝偉卻沒有繼續下去？梁朝偉笑說：「劉德華才是專業歌手，我只是玩玩而已。」鄭裕玲追問：「那為什麼當時你也很努力到處宣傳呢？」梁朝偉則解釋：「因為一開始在電視台，拍的劇集讓我唱主題曲，唱著就有人勸我不如試試看唱片。我覺得挺好玩的，不拍戲的時候就唱唱歌，純粹是貪玩。」

梁朝偉還自嘲：「我這人3分鐘熱度，除了拍戲，其他東西玩一遍就沒興趣了。 」鄭裕玲又問他：「那以後還會再唱歌嗎？」他則搖搖頭說：「不會了。」並解釋：「唱歌得是真心喜歡才能享受其中的樂趣，但我不是。我喜歡的時候就唱兩句，不喜歡就不唱了。」

很多網友覺得其實梁朝偉唱歌滿好聽的，像是《一天一點愛戀》，可惜沒能堅持下來兼顧歌手身分，鄭裕玲好奇劉德華身兼多職如何辦到？華仔則開玩笑說：「我一天有48小時。」當時梁朝偉聽了華仔的答案也笑了。梁朝偉雖然歌手身分不常，但也出過《朦朧夜雨裡》、《一天一點愛戀》、《風沙》等8張正規專輯，不過也已經24年沒有再出過專輯了。

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