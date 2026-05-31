日團Aooo挑戰「ㄅ級分」破功 遭台粉糾正自嘲：搞砸了啦

Aooo首次來台舉行專場演唱會。（好玩國際文化提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本超人氣樂團Aooo今天（31日）舉行首場在台演唱會，他們不但學了台灣最新流行語「ㄅ級分」，團員們更分享了昨天抵達台北後的深度體驗，去逛了夜市，包括挑戰臭豆腐、榴槤，團員更自豪「釣到一隻」的釣蝦文化。

演出一開始，主唱石野理子（Vo.）、すりぃ（Gt.）、やまもとひかる（Ba.）及ツミキ（Dr.）四人一登場，隨即引發全場尖叫。在第三首曲目結束後，主唱石野理子帶領全場高喊「水啦！」瞬間拉近與歌迷的距離。Talking時，石野理子感性表示，自今年3月參與大港開唱後，對於高雄的熱情印象深刻，沒想到今天台北場的人數更是遠超預期，特別感謝擠滿會場後方的所有熱情歌迷。

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Aooo嗨翻Legacy Taipei。（好玩國際文化提供）

主唱石野理子也深入介紹了巡迴主題「RINGRING」的雙重含意，取自電話鈴聲RING，象徵著想要敲響、播送Aooo音樂的動機。RING也有著圓圈、聯繫的意思，象徵連繫人與人的緣分，期盼將這個音樂之圓拓展到台北。

另外，提到第二張專輯《ROOM》即將於下週6月3日正式發行，主唱石野理子強調這張專輯凝結了團員「此時此刻真正想發出的聲音」，並期盼透過這次巡迴，讓Aooo的音樂種子在台灣推廣出去。

Aooo主唱石野理子賣力演唱。（好玩國際文化提供）

演出中段，氣氛在節奏感十足的樂曲中持續升溫，主唱石野理子關心地詢問歌迷「會不會熱？」，更幽默表示：「現在的熱度，完全就是因為我們彼此的熱情呢！」 而在介紹周邊商品時，現場發生了爆笑的小插曲。主唱試圖用流行語稱讚新歌「ㄅ級分」（最棒的意思），卻因發音不準被全場歌迷大聲校正，石野理子自嘲「發音完全搞砸了」，引發全場哄堂大笑，這段溫暖又可愛的互動成為很難忘的驚喜。

Aooo歌聲讓台灣粉絲聽得如癡如醉。（好玩國際文化提供）

安可段落，Aooo為台北樂迷奉上了誠意滿滿的新歌。雖然在演唱第一首安可曲《ポラリス》時，主唱石野理子不小心忘詞，但她隨即大喊「想起來了！」並要求重唱一遍，率真可愛的舉動贏得全場瘋狂歡呼。演出最後，在《Yankee》的激昂旋律中，主唱石野理子大喊：「一起跳吧！」全場熱情的一起「Jump」跳動，最終在全場齊聲大喊「水啦！」的聲音中圓滿落幕。

團員們依依不捨地在台上揮手致謝，並拋下pick與鼓棒，也向台下歌迷大喊：「我們一定還會再來！」，團員們不斷的向台下歌迷揮手道「再見！」依依不捨的為今天演出畫下圓滿的句點。

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