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中國妻痛罵「騙懷孕、心腸歹毒」 薔妹遭控月中惡行發最新聲明

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星「薔薔」林嘉凌妹妹林嘉珍（薔妹），去年與同性伴侶「阿順」跨國完婚，今年初才透過生殖中心迎來新生命，未料近日卻驚爆婚變。阿順發文指控自己在懷孕及坐月子期間，遭到薔妹虐待、甚至狠心趕出月子中心。對此，薔妹雖一度發出「毀滅性長文」反擊對方的陪酒背景與感情糾紛，但隨後已將該文刪除，並於稍早發布最新聲明，強調不願在公共平台繼續互相指責。

薔妹（左）遭中國妻阿順揭露月中惡行。（翻攝自IG）薔妹（左）遭中國妻阿順揭露月中惡行。（翻攝自IG）

阿順憤怒控訴自己被薔妹趕出月子中心與租屋處，導致她現在每天必須搭2小時的公車通勤才能看女兒。她心碎直言「這兩年太多事情，被詐欺、被背叛，騙錢騙懷孕，太多事情壓在我心裡我一直沒有說出去」，更痛批「從來我沒有遇到過這麼壞，這麼心腸歹毒的人」。

阿順更進一步爆料，自己在「懷孕快9個月時，就被薔妹趕出租屋處」，行李被裝進10幾個大黑袋子丟在路邊，只能一個人在半夜狼狽找住所。產後在林爸出資的月子中心調養時，薔妹不僅每天和她吵架，還「故意把冷氣開低溫」讓她身體不適，最後甚至直接將她趕走。

面對這些嚴厲指控，薔妹曾一度發長文反擊，爆料兩人相識於上海酒店，當時自己「花1萬人民幣將阿順帶出場」，並指控阿順婚後仍與其他人有包養關係、無法適應平凡生活，甚至「到處跟親戚說自己『躺著傳』的故事」，讓她顏面盡失。不過該篇毀滅性貼文隨後已被刪除。

薔妹驚爆婚變大吵，最新聲明曝光。（翻攝自threads）薔妹驚爆婚變大吵，最新聲明曝光。（翻攝自threads）

稍早，薔妹再度於社群平台發聲，她表示「家庭關係的變化與衝突，從來都不是單一角度可以完整說明的事情」，對於部分公開內容中涉及個人、家庭，她強調「我有不同理解與事實基礎，也保留完整紀錄與證據」。

但基於家庭隱私以及未來成長環境的保護，她強調不願再以情緒化的方式在公共平台互相指責。她認為身為家長，成人之間的任何分歧不應成為情緒宣洩、對立或形象競爭的一部分。對於網路上涉及不實內容、名譽影響與相關權益的部分，她未來將會以理性、合法且負責任的方式處理。

薔妹在聲明最後也隔空呼籲對方，「成年人之間的問題，應由成年人負責面對，而不是讓下一代承擔」。

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