張鈞甯曝神扯出道內幕「留真電話給工讀生」 半年後驚人反轉網看呆

張鈞甯曝出道內幕。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈的出道故事百百種，但知性女神張鈞甯的經歷絕對是最具戲劇性的一個！近日她登上YouTube節目《坐吧聊聊》，首度大方分享自己進入演藝圈的超奇幻過程。原來，當年還沒出道的她，曾在路上被一名發問卷的男工讀生攔下，張鈞甯因為自己也有打工經驗，不忍心對方做白工，於是留下了真實聯絡方式，沒想到這個「貼心舉動」，竟然在半年後徹底改寫了她的人生軌跡。

節目中，主持人黃鐙輝相當好奇，張鈞甯不僅是人人羨慕的高材生，大學更是主修法律，究竟是什麼機緣讓她涉足演藝圈？張鈞甯笑著回憶，那時在街頭遇到工讀生發問卷，她心想：「我以前也打過工，我知道如果民眾留假電話，那份問卷對工讀生來說就不算錢。」於是她大方答應幫忙，但下筆前特別叮嚀對方：「我會填真的電話，但你不要打給我喔！」

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本以為這只是一場日常的街頭插曲，怎料緣分就是這麼巧妙。半年後，這名發問卷的男生轉職到一家廣告模特兒經紀公司擔任助理，當老闆詢問他「身邊有沒有優質新人可以簽約」時，他的腦海中立刻浮現半年前在街頭遇到的女孩。他大費周章地回家翻出當時珍藏的問卷，撥通了張鈞甯的電話，這才成功挖掘了這位如今紅遍亞洲的實力派影后，超展開的過程讓網友驚呼：「這根本是偶像劇劇本！」

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