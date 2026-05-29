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娛樂 亞洲

檀健次拍戲驚傳墜馬 1個月第3次出事 粉絲氣炸

中國男星檀健次傳出拍戲時墜馬。（翻攝自微博）中國男星檀健次傳出拍戲時墜馬。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星檀健次今（29）日傳意外摔馬，他在拍攝《何不同舟渡》時，一場騎馬作戰的係因馬兒受到驚嚇，不斷轉圈，最後檀健次自馬背摔落，工作人員見狀連忙火速上前，所幸無大礙，稍事休息即繼續拍攝工作。

這場騎馬作戰的場景，因馬匹受驚嚇，檀健次立刻將手上長矛道具丟下，雙手緊拉韁繩試圖控制馬匹，沒想到馬兒驚嚇過度，最後把檀健次摔下來，好在他順著馬背滑下，並用測滾動作減低衝擊力，才有驚無險的保全平安。

檀健次拍攝現場馬匹受到驚嚇，讓他滑落馬背。（翻攝自微博）檀健次拍攝現場馬匹受到驚嚇，讓他滑落馬背。（翻攝自微博）

雖然檀健次並無大礙，但圍觀群眾認為這場戲開拍前，檀健次與多位臨時演員騎在馬上等待，當時馬匹就被現場嘈雜聲嚇壞，一直仰起頭有暴衝之勢。檀健次拉住韁繩控制馬匹，並退回原位等待，馬匹才逐漸平靜下來。沒想到過了不久，馬兒再度受到驚嚇，臨時演員們也過來幫忙拉住韁繩、安撫馬匹，但現場工作人員並未做出因應措施，讓粉絲替檀健次抱不平。

粉絲抱怨《何不同舟渡》劇組1個月內第3次出狀況。（翻攝自微博）粉絲抱怨《何不同舟渡》劇組1個月內第3次出狀況。（翻攝自微博）

粉絲憤怒，除了現場無作為外，工作人員仍然讓檀健次騎上同一匹馬，才導致他正式開拍時出現落馬意外。更誇張的是，這已經是該劇組1個月內第3次出狀況，先前車裂戲沒有防護、下雨戲被狂風吹至摔倒，粉絲紛紛斥責劇組宜做好防護規劃並加強檢查，保護演員安全。

事後，檀健次發文報平安，表示剛剛的事只是意外，並非任何人導致，經現場醫護檢查身體並無大礙，希望大家不要太過苛責劇組人員。

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