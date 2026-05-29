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嘉義正妹網紅宣布選議員 真名揭曉掀熱議：是真名？！

正妹網紅柯莉絲汀投入嘉義市議員選戰。（翻攝自臉書）正妹網紅柯莉絲汀投入嘉義市議員選戰。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕九合一選舉年底登場，正妹網紅「Kristy」柯莉絲汀也宣布參選嘉義市議員，她表示自己用「窮鬼方式」打選戰，背後沒政黨、沒派系、沒金主，同時市內零看板。不過網友最震驚的不是她特殊的選戰打法，而是她的本名。

女網紅柯莉絲汀現身，台下男士們充滿期待。（資料照，記者蔡宗勳攝）女網紅柯莉絲汀現身，台下男士們充滿期待。（資料照，記者蔡宗勳攝）

柯莉絲汀在社群發長文吐露自己參選心境，表示外界問她：「網紅當得好好的，幹嘛沒事想不開跑來碰政治？」柯莉絲汀表示自己單純想成為讓家鄉變得更好的一份子，讓人生更有意義。

柯莉絲汀表示自己一直努力透過自媒體讓更多人認識嘉義，覺得自己有能力帶來改變。很多人好奇，柯莉絲汀到底本名是什麼？總不能選舉了還用網紅名，她本人強調「柯莉絲汀」就是她的本名。

柯莉絲汀認為「美食就是嘉義市最重要的城市名片之一」。（翻攝自臉書）柯莉絲汀認為「美食就是嘉義市最重要的城市名片之一」。（翻攝自臉書）

柯莉絲汀今（29）發文：「有人攻擊我只會吃，那是因為他們把美食當小事，對嘉義市來說，美食從來不只是吃飽而已！」自從下定參選決心之後， 許多人都不斷勸退，但柯莉絲汀始終沒有退縮，反而從網紅角度發掘嘉義市特殊之處，更強調「美食就是嘉義市最重要的城市名片之一」，用網路聲量和獨特角度打出屬於她的選戰。

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