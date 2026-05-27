Andy老師親回一句「學會辨識很重要」 美女經紀人陷誠信爭議時間點太巧

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「Andy老師」近日上架新片《網紅讓我一夜翻轉人生 幕後公關推手！》，未料留言區今（27日）突然因「自己人」、「利益手段」等字眼掀起討論。巧合的是，Andy的經紀人兼緋聞女友李郁涵，今日也因多起私人感情與誠信問題，再度被推上輿論風口，讓相關留言意外被外界放大檢視。

Andy老師（左）新片留言區頻頻出現「自己人」、「誠信」等關鍵字，恰逢經紀人李郁涵（右）陷入風波，引發網友聯想。（翻攝自YouTube）

Andy在新片中分享面對各種風波時的處理方式，也介紹一路協助自己的幕後公關「凱爺」，有粉絲留言表示「很多時候『自己人』變成了謀取利益的手段。」Andy則親自回覆，「真的！自己要學會辨識也很重要」，短短一句話立刻引發大批網友聯想。除此之外，也有網友稱讚Andy是「受到幫助就會報恩的人！」更有人直呼他「君子坦蕩蕩」。Andy則以「沒錯沒錯」回應支持者。

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不少網友也注意到，Andy老師這支影片留言區近期頻繁出現「自己人」、「誠信」、「學會辨識」等關鍵字，恰巧又碰上經紀人李郁涵今日陷入誠信相關風波，時間點巧合讓部分網友直呼「太巧了吧！有夠敏感的時間點」、「現在回頭看留言有另一種感覺」，相關互動也因此被再次翻出討論。

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