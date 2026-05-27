自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Andy老師親回一句「學會辨識很重要」 美女經紀人陷誠信爭議時間點太巧

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「Andy老師」近日上架新片《網紅讓我一夜翻轉人生 幕後公關推手！》，未料留言區今（27日）突然因「自己人」、「利益手段」等字眼掀起討論。巧合的是，Andy的經紀人兼緋聞女友李郁涵，今日也因多起私人感情與誠信問題，再度被推上輿論風口，讓相關留言意外被外界放大檢視。

Andy老師（左）新片留言區頻頻出現「自己人」、「誠信」等關鍵字，恰逢經紀人李郁涵（右）陷入風波，引發網友聯想。（翻攝自YouTube）Andy老師（左）新片留言區頻頻出現「自己人」、「誠信」等關鍵字，恰逢經紀人李郁涵（右）陷入風波，引發網友聯想。（翻攝自YouTube）

Andy在新片中分享面對各種風波時的處理方式，也介紹一路協助自己的幕後公關「凱爺」，有粉絲留言表示「很多時候『自己人』變成了謀取利益的手段。」Andy則親自回覆，「真的！自己要學會辨識也很重要」，短短一句話立刻引發大批網友聯想。除此之外，也有網友稱讚Andy是「受到幫助就會報恩的人！」更有人直呼他「君子坦蕩蕩」。Andy則以「沒錯沒錯」回應支持者。

不少網友也注意到，Andy老師這支影片留言區近期頻繁出現「自己人」、「誠信」、「學會辨識」等關鍵字，恰巧又碰上經紀人李郁涵今日陷入誠信相關風波，時間點巧合讓部分網友直呼「太巧了吧！有夠敏感的時間點」、「現在回頭看留言有另一種感覺」，相關互動也因此被再次翻出討論。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中