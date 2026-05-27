温嵐敗血症ICU纏鬥10天脫險！男星曝私下互動揭她暖舉

原住民族電視台全新晚間談話節目《kaviaz 晚點聊》王宏恩（左起）、阿布田、阿布絲、李芷婷、米奇、「黑旋風」杜家慶、杜紹穎、梁文音。（kaviaz 晚點聊提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕温嵐5月14日因敗血性休克被急送加護病房救治，與病魔纏鬥10天，昨天温嵐的經紀人牟鐘恩幫她報平安，透露她已轉到一般病房。阿布田、阿布絲、「黑旋風」杜家慶、杜紹穎主持新節目《kaviaz 晚點聊》與來賓李芷婷、米奇出席記者會受訪，黑旋風透露前陣子才跟温嵐吃過飯，阿布田也分享與温嵐私下互動。

黑旋風得知温嵐住院消息嚇了一跳，提到前陣子才一起吃飯聊天，對方看起來很健康，阿布田則說温嵐私下nice又豪邁，常會邀大家去她家同聚，目前温嵐已經轉進一般病房大家都為她開心，不過也說因為不想太打擾，沒有去聯絡對方。

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由財團法人原住民族文化事業基金會全新打造的夜間談話節目《kaviaz 晚點聊》，集結王宏恩、梁文音、阿布絲、黑旋風、阿布田，五組跨界藝人共同主持，其中，王宏恩跟梁文音有其他行程今天未能出席，主持群也拿出人形立牌做代表，節目將在6/22首播，播出時間為每週一至週三晚間9點。

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