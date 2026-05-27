婚宴吃速食氣到想收回3000元紅包！遭疑新戲宣傳 導演親上火線

張孝全在《欠妳的那場婚禮》與妻子蘇慧倫關係降至冰點。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕有網友日前在Threads發文抱怨參加婚宴踩雷，到了婚宴現場發現餐點竟是速食店麥當勞，讓他當場傻眼，氣到直言想把送出去的3600元禮金「抽回3千元」，貼文曝光後迅速掀起熱議。由於整起事件太過離奇，不少網友開始懷疑是否為戲劇宣傳操作，更有網友貼出《欠妳的那場婚禮》預告截圖，直呼「該不會是這部吧！時間點和劇名都符合……」，《婚禮》導演嚴藝文今親上火線否認，她無奈表示：「我是導演，覺得有點無奈，因為這不是我們的行銷。」

由於這離奇的「分享」讓許多人感到傻眼，不少人認為若是新戲行銷，會拒絕看這齣戲，嚴藝文今提到自己是意外滑到相關討論，強調「這場婚宴與影集《欠妳的那場婚禮》無關」，同時也感謝大家想到作品，「只能苦笑中，我只想好好說故事給大家看。」

請繼續往下閱讀...

其實嚴藝文過去執導Netflix影集《影后》時，就曾因特殊宣傳方式引發話題。當時劇組以工作人員偷拍視角，釋出劇中女星在後台耍大牌、怒罵新人的爆料式影片，雖然成功帶動討論，但也讓部分網友質疑真假難辨的行銷手法是否過於刻意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法