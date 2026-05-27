高凌風愛女消失N年回來了 美成這樣曝光真實心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕女團G.O.F相隔多年確定合體回歸舞台，將在踢帕娛樂打造的「T CONCERT-IDOL MEET FEST 偶像相遇祭」亮相，成員包括已故藝人「青蛙王子」高凌風的大女兒「阿寶」葛宸羽。

G.O.F相隔多年合體回歸舞台。（踢帕娛樂提供）

對於這次相聚，近年多在拍戲的葛宸羽表示，現在大家都各自在不同地方努力工作，能再一起站上舞台其實非常不容易。「畢竟上次七人同台已經是兩三年前了，沒想到還能有這樣難得可貴的機會再次一起站上舞台，很開心也很感謝！」她透露，團員們已經開始準備排練，希望能把最好的舞台留給一路等待他們的粉絲，「希望帶給粉絲們美好的回憶。」

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這次合體對團員們來說，也像是一場久違的重逢。黑黑坦言，其實看到許多過去的團體陸續參加活動時，自己心裡也偷偷期待過有一天能再站上舞台。「看到很多過去的團體都參加了這個活動，心中也有點期待能被邀請，但最後真的有這個機會讓 G.O.F 的大家都可以參與，終於再次回歸舞台，我們都非常期待與興奮！」

葛宸羽近年多在拍戲。（翻攝IG）

曾薀帆則笑說，收到消息後第一個感覺其實是「期待又忐忑」，她認為，這幾年大家在人生不同階段各自成長，也經歷了很多改變，「不確定我們再合體像不像一個團，但我們各自都生長得很美麗！」更幽默形容這次回歸像是「G.O.F 2.0」，希望能帶給大家不一樣的感覺。

向來有話直說的之絃，則把這次重聚形容成大型同樂會，「很像個同樂會，三代同堂的感覺好好笑。」她也特別感謝這次促成大家再聚首的關鍵人物，「感謝詹哥讓大家又能聚在一起玩。」消息曝光後，不少粉絲瞬間陷入回憶殺，紛紛在社群留言：「太扯了」、「快哭了 以為再也看不到合體」、「G.O.F 能全員到齊太神了」。

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