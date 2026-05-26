安海瑟薇驚爆「10年幾乎失明」 曾半盲10年 真實病況震撼公開

好萊塢女星安海瑟薇自曝左眼曾長達10年時間處於「法定上失明」。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕剛獲選為《人物》雜誌（People）「全球最美女性」的好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway），近期勤跑宣傳電影《穿著Prada的惡魔2》，她上《紐約時報》Podcast節目時提及自己罹患「早發性白內障」，有長達10年時間左眼是「法定上失明」，消息曝光令外界震驚。

忙著宣傳《穿著Prada的惡魔2》的安海瑟薇在Podcast透露自己的健康真相。（路透）

安海瑟薇在節目中除駁斥拉皮整形傳聞，還透露自己過去10年一直與眼疾共處，她說：「這可能有點太詳細了，我曾經有10年時間近乎半盲」，好在後來她進行手術，才能看清景物全貌。安海瑟薇還說，自己是做完手術之後才意識到自己病情有多糟，但現在她心情已經平復，也發現自己神經系統實際上已不堪重負。

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節目播出後，在社群平台上引發熱烈討論，粉絲驚嘆安海瑟薇在這段幾乎看不見的時間裡，依舊敬業拍完無數主流電影，且從未對外抱怨，狂讚「這才是真正的傳奇！」

安海瑟薇（右）和梅莉史翠普在《穿著Prada的惡魔2》有許多精采對手戲。（美聯社）

現在安海瑟薇每天都非常感激自己能看到完整光譜，感嘆是上天的奇蹟，讓她活在醫術發達的時代。如果自己活在更早之前，醫療技術沒有那麼進步，或許完全沒有機會康復。至於外界總是傳說她對自己的臉蛋動手腳，安海瑟薇也打趣道：我可沒這個想法。

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