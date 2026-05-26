（專訪）拍完《零日攻擊》被封殺？侯彥西認了：中資戲幾乎都沒了

侯彥西打趣曾考慮下海當牛郎。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／專訪〕侯彥西、嚴正嵐在大愛劇《大愛街二巷》飾演夫妻，戲外兩人的火花也十分逗趣。面對影視寒冬與AI取代藝人的浪潮，侯彥西態度相當灑脫，直言：「失業就失業啊！」甚至打趣考慮下海當牛郎，笑稱：「如果只是陪聊天，何樂而不為？」

侯彥西求學時期對外貌極具自信，曾翻開國中畢業紀念冊盤點：「這個有喜歡我、那個跟我告白過、這個跟我傳過紙條。」算一算被23人暗戀或是對他有愛意，「那時候真的覺得自己很帥」。直到進了柴智屏公司，看到柯震東、王傳一才驚覺「人外有人」，但他仍不忘調侃：「但我比（同公司的）九把刀帥啦！」

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不過，導演高炳權曾對他當頭棒喝：「你知道帥哥長怎樣嗎？要金城武、木村拓哉才算帥。」甚至毒舌建議：「你這長相去做牛郎OK，絕對是紅牌。」沒想到侯彥西認真考慮過這條出路，開玩笑說如果自己再年輕幾歲，真的會想去「體驗」被框出場的感覺，「如果只是陪聊天、找陪伴，OK啊」，他對於「被包養」也抱持開放態度：「看對方條件，看她們要幹嘛。」

侯彥西（右）、嚴正嵐。（記者陳奕全攝）

嚴正嵐擁有超強童顏，完全看不出已有一個4歲兒子，但這也讓她戲路受限，「我覺得有點是something wrong，出了什麼事情的狀態」，演幹練角色常被網酸像「小孩穿大人衣服」，讓她心想：「我都已經36、37歲了，到底是想怎樣？」甚至動過隆乳或整形笑肌的念頭：「有人建議我把顴骨肉提上去，或是隆乳、整鼻，可以變得比較有魅力。」嚇得侯彥西趕緊阻止。

近年不少演員西進求財，侯彥西卻想都沒想就回：「我沒辦法，我拍《零日攻擊》了啦！」他分享，過去曾赴中國演出愛國劇《台灣往事》，劇中飾演抗日戰士，後又接演台灣政治立場鮮明的影集《零日攻擊》，搞得「小粉紅」一頭霧水，還特意發文調侃：「搞不懂這個演員在想什麼？」讓他哭笑不得。他坦言現在只要有中資的戲，選角幾乎都不會過，「所有拍過《零日攻擊》的演員，都會被中國資方列入黑名單，就算是台灣的戲，但資方有中國的都不行。」他豁達說：「沒關係啦！這就是演員，沒試過的角色就去試試看。」

侯彥西坦言現在只要有中資的戲，選角幾乎都不會過。（記者陳奕全攝）

至於是否考慮轉戰拍本土八點檔？侯彥西直言：「等我再老一點。」他認為八點檔節奏太匆忙，「會覺得變成一個機器人在服務這個劇本，跟演員創作感受不太一樣」，擔心拍下去會消磨對表演的熱忱，「我現在還是比較喜歡感受在拍戲當下帶來的感覺」。

倘若真被AI取代，嚴正嵐半開玩笑要回家靠老公或當人類圖分析師，她的態度是「隨遇而安」，還以母乳比喻金錢觀：「供需平衡。我覺得在我身上，金錢等都是當我有需要的時候老天都會給我剛剛好，所以好像也不太需要擔心。」

侯彥西則誠實自認沒一技之長，「如果真的被取代，我真的不知道我要做什麼」。嚴正嵐建議他可以去大學當講師，「你很適合在校園，從講師慢慢開始，你在校園生活會過得很好。」讓侯彥西燃起一線希望，但嚴正嵐不忘提醒：「小心不要被告就好，不要搞師生戀。」逗得全場大笑。

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