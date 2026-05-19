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娛樂 最新消息

整學期沒去上過課！孫安佐昔日老師爆：期末被告知直接讓他過......

孫安佐近日因涉嫌持有改造槍枝、拍攝自製噴火槍影片，遭依公共危險、恐嚇公眾等罪嫌聲押禁見。（資料照）孫安佐近日因涉嫌持有改造槍枝、拍攝自製噴火槍影片，遭依公共危險、恐嚇公眾等罪嫌聲押禁見。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐近日因為涉嫌持有改造槍枝、拍攝自製噴火槍影片，遭依公共危險、恐嚇公眾等罪嫌聲押禁見。輿論延燒之際，一位自稱教過孫安佐的老師在網上爆料，孫安佐整個學期都不去上課，學期末突然接到電話，被告知要讓他直接過，這位老師忍不住怒噴：「真的不想唸就不要唸，這樣的學歷拿了有用嗎？」

藝人王大陸。（資料照）藝人王大陸。（資料照）

一位老師最近在Threads上發文，表示自己遇過兩個學生，一個一學期只來上一次課，班上總共33個同學，每次上課都只來3個，到期末實在不知道怎麼打分數，問了助教後，被告知說系主任指示只要有去課堂上露臉就給60分及格，原PO一聽氣不過，直接叫系上自己去打分數。

這位老師接著說，另外一個同學是整個學期都不去上課，到學期末又接到電話，被告知直接讓那名同學過。最後原PO透露，他所說的學生，前者是王大陸，後者則是孫安佐，「其實我認為真的不想唸就不要唸，這樣的學歷拿了有用嗎？」

貼文一出掀起熱議，網友們留言表示：「你是造了什麼孽，遇到這兩尊」、「人家媽媽說孫安佐可以去中研院」、「當家長用錢用權讓孩子不用上課也能畢業，小孩會長成什麼樣子？看看王大陸和孫安佐，就很清楚了」、「孫安佐今天會這樣也是父母寵出來的，怪不了別人！俗話說：慈母多敗兒！」、「就是來混文憑，美化學歷的」、「教過一堆學生，深深覺得，他們可以很垃圾的原因，來自於他們都有財富自由的父母兜底，而這個底，我們凡人玩不起」、「台灣一堆野雞學校，有繳學費就可以拿到文憑」。

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