阿Sa有喜了？閃嫁1個月「突剪斷多年長髮」 網友激動狂猜：準備當媽媽

阿Sa突剪去多年長髮，引發網友瘋猜是否懷孕。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港Twins「阿Sa」蔡卓妍上月公開被婚戒套牢的幸福婚照，閃嫁小10歲健身教練「Elvis」林俊賢，沒想到喜訊發布還不到一個月，她近日突然剪去留了多年的長髮，以全新短髮造型亮相，意外掀起外界瘋猜「是不是懷孕有喜？」更有許多網友好奇詢問「要當媽媽了？」紛紛認為她突然想剪短頭髮，可能是為了迎接新生命，相關話題瞬間引爆大量關注。

阿Sa近日公開分享出一組俏皮自拍照，她有感而發表示「紀念一下長髮最後1天，真的想剪很久了，到底要剪多短好呢？」沒想到照片才曝光不久，大批網友、粉絲立刻聯想到是否已有懷孕好消息，更紛紛好奇表示「是不是為了方便照顧寶寶？」、「是懷孕有喜了嗎？」、「恭喜林先生、林太太！」、「準備要當媽媽了？」猜測聲浪瞬間湧現。

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事實上，阿Sa過去就多次表達對小孩的喜愛，甚至曾透露小時候希望自己未來能生8個孩子，她也早在2019年進行凍卵療程，並積極透過保健品及運動調理身體，最終2020年完成2次凍卵手術，共保存20顆卵子。如今，阿Sa正式公開及肩短髮新造型後，不僅整體狀態更加清爽減齡，也被圈內好友大讚超適合，包括容祖兒、鄭秀文、楊丞琳等人都給予稱讚。

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