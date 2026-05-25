黃子佼被指跟禽獸一樣 林智群驚：張帝是先知？

前立委、「急智歌王」張帝昔日上節目虧黃子佼畫面被翻出。（翻攝自林智群臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕藝人黃子佼因加入創意私房論壇購買、下載兒少性影像，收藏2千多部影片，一審判刑8月上訴期間，他在去年8月駕駛賓士休旅車行經新北市三重區，被控因車輛靠右偏移，導致右邊的林姓女騎士跌倒後肇逃，因過失傷害和解，檢方因此依肇事逃逸罪嫌起訴黃子佼，新北地院22日開庭，黃子佼否認犯行，庭訊尾聲法官訊問他的現況，黃子佼說他目前無業、沒收入，已離婚，有小孩及父母要扶養。

律師林智群24日晚間在臉書曬出黃子佼昔日和張小燕主持綜藝節目截圖，內容為前立委、「急智歌王」張帝上2人節目，張帝猛虧憑良心看黃子佼一表人才是不錯的，戴點那眼鏡多斯文，「沒想到跟禽獸一樣。」

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林智群截圖20多年的綜藝節目，張帝公開表示黃子佼「跟禽獸一樣」，對照他現在因加入創意私房論壇購買、下載兒少性影像被起訴，令林智群驚喊：「張帝是先知嗎？」

黃子佼涉肇逃本月22日出庭仍否認犯行。（記者王定傳攝）

黃子佼涉收藏兒少性影像部分，檢方調查，黃子佼2014年2月起成為「創意私房」高級會員，購買、下載2千多部兒少性影像而被訴。黃一審時不認罪，北院認定，被害人有35人，最小者僅10歲，且黃無悔意，依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月，檢方和黃均上訴。北檢查出黃另收藏12人共5百多部兒少性影像片，移送高院併案審理，被害人增至47人。

上訴後，高院合議庭認定他所為觸犯個資法及兒少性剝削防制條例，以較重的個資法論處，並審酌黃承認非法持有兒少性影像片，且已與全部37名被害人和解並賠償完畢，37人均同意給予黃緩刑，加上黃之前未被判有期徒刑以上宣告，故判緩刑4年，最高法院日前已駁回確定；至於檢方起訴併辦的12名被害者中，有10人身分不明，退由檢察官另行依法處理。

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