自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃子佼被指跟禽獸一樣 林智群驚：張帝是先知？

黃子佼被指跟禽獸一樣 林智群驚：張帝是先知？前立委、「急智歌王」張帝昔日上節目虧黃子佼畫面被翻出。（翻攝自林智群臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人黃子佼因加入創意私房論壇購買、下載兒少性影像，收藏2千多部影片，一審判刑8月上訴期間，他在去年8月駕駛賓士休旅車行經新北市三重區，被控因車輛靠右偏移，導致右邊的林姓女騎士跌倒後肇逃，因過失傷害和解，檢方因此依肇事逃逸罪嫌起訴黃子佼，新北地院22日開庭，黃子佼否認犯行，庭訊尾聲法官訊問他的現況，黃子佼說他目前無業、沒收入，已離婚，有小孩及父母要扶養。

律師林智群24日晚間在臉書曬出黃子佼昔日和張小燕主持綜藝節目截圖，內容為前立委、「急智歌王」張帝上2人節目，張帝猛虧憑良心看黃子佼一表人才是不錯的，戴點那眼鏡多斯文，「沒想到跟禽獸一樣。」

林智群截圖20多年的綜藝節目，張帝公開表示黃子佼「跟禽獸一樣」，對照他現在因加入創意私房論壇購買、下載兒少性影像被起訴，令林智群驚喊：「張帝是先知嗎？」

黃子佼涉肇逃本月22日出庭仍否認犯行。（記者王定傳攝）黃子佼涉肇逃本月22日出庭仍否認犯行。（記者王定傳攝）

黃子佼涉收藏兒少性影像部分，檢方調查，黃子佼2014年2月起成為「創意私房」高級會員，購買、下載2千多部兒少性影像而被訴。黃一審時不認罪，北院認定，被害人有35人，最小者僅10歲，且黃無悔意，依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月，檢方和黃均上訴。北檢查出黃另收藏12人共5百多部兒少性影像片，移送高院併案審理，被害人增至47人。

上訴後，高院合議庭認定他所為觸犯個資法及兒少性剝削防制條例，以較重的個資法論處，並審酌黃承認非法持有兒少性影像片，且已與全部37名被害人和解並賠償完畢，37人均同意給予黃緩刑，加上黃之前未被判有期徒刑以上宣告，故判緩刑4年，最高法院日前已駁回確定；至於檢方起訴併辦的12名被害者中，有10人身分不明，退由檢察官另行依法處理。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中