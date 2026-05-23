苗可麗化身「一日孫子」陪健走！驚見104歲人瑞開跑嚇傻：大家太有精神了吧

〔記者李紹綾／台北報導〕苗可麗今（23日）受邀擔任弘道老人福利基金會「爺奶Color Walk 肌發活力 健康同行」台北場活動健走大使，一早便興奮現身大佳河濱公園化身「一日孫子」，與現場長輩熱情互動。提早抵達的她見到長輩們陸續到場，且個個帶著滿滿的活力與笑容，讓她忍不住驚呼：「大家太有精神了吧!」

苗可麗（左）擔任「爺奶Color Walk 肌發活力 健康同行」健走大使。（弘道老人福利基金會提供）

難得看見從螢幕走出來的大明星，現場長輩們也都相當興奮，紛紛主動上前向苗可麗打招呼，現場笑聲不斷。更有長輩當場熱情喊話：「健走3公里不長，大家一起加油。」氣氛熱鬧非凡。

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苗可麗（中）擔任「爺奶Color Walk 肌發活力 健康同行」健走大使。（弘道老人福利基金會提供）

在忙碌的演藝工作之餘，苗可麗除了悉心陪伴與照顧家中高齡的爸爸外，私下也有一套維持身體狀態的祕訣。她透露平時會透過快走與慢走交替的方式來運動，即使行程再繁忙，也會盡量安排時間讓自己動起來，養成規律運動的生活節奏。

苗可麗（右三）擔任「爺奶Color Walk 肌發活力 健康同行」健走大使。（弘道老人福利基金會提供）

看著現場長輩精神奕奕的模樣，苗可麗感性表示，今天特別提早到現場想歡迎大家，沒想到長輩們居然比她還要早，「一年一度長輩期待的銀髮盛會」果然名不虛傳，令人深刻感受到高齡者的活力與行動力。她也進一步提到，這場活動的核心與她陪伴家中長輩的理念相當一致，並藉此呼籲社會大眾，平時多留下時間陪伴家中的爸媽、阿公阿嬤，鼓勵他們多走出家門，用健康的體態與心態迎接變老的世代。

苗可麗（右）擔任「爺奶Color Walk 肌發活力 健康同行」健走大使。（弘道老人福利基金會提供）

弘道老人福利基金會「爺奶Color Walk 肌發活力 健康同行」台北場，23日於大佳河濱公園熱鬧登場，吸引超過2,800名長輩熱情參與。今年活動年齡層橫跨2歲至104歲，其中更有93位90歲以上的高齡長輩共襄盛舉。主辦單位今年也持續補助16間老人長照機構、216位輪椅長輩，共362位機構參與者，讓失能長輩在青年志工陪伴下突破行動限制，展現跨世代健康同行的美好風景。

苗可麗（中）擔任「爺奶Color Walk 肌發活力 健康同行」健走大使。（弘道老人福利基金會提供）

爺奶Color Walk邁入第13年，陪伴上千位長輩從熟齡走向高齡。今日現場共有4位百歲長輩參與，其中，100歲的王長先爺爺由69歲姪子王東瑾陪伴，已是第12年參賽。軍人退休的王爺爺生活極其自律，維持運動、讀報與下廚習慣，用行動證明「年紀不限制行動力」。姪子表示，叔叔每年年初都會主動提醒報名，陪伴叔叔至今健康、自在生活，是難能可貴的幸福。

苗可麗（右）開心與現場長輩熱情互動。（弘道老人福利基金會提供）

93歲的汪一民爺爺在志工陪伴下步入會場，今年是他參賽第9年。汪爺爺雖喜歡外出，但近期走路需使用拐杖，因擔心人多跌倒而申請一日孫子服務。汪爺爺開心地說，每年最期待這場活動，不僅能與健走結識的老友敘舊，今年還有志工如孫子般細心照顧、說說笑笑，讓3公里走得安心又有趣。

弘道老人福利基金會台北服務處處長鐘智馨表示，弘道長年推動預防照顧，當社區資源與家庭支持相互支援，便能形成穩固的照顧網絡。如同爺奶Color Walk的精神，透過家人與志工的陪伴，鼓勵長輩走出家門、維持規律運動並連結人際互動，讓長輩晚年生活更為安心與快樂。

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