KTV飆唱！她竟被相中成電影女主角 道枝駿佑嚇到好驚人

〔記者廖俐惠／綜合報導〕青春純愛新片《妳最後留下的歌》即將在6月5日於台灣上映，由於女主角在展現演技之外，還必須演唱並彈奏吉他，表演難度相當高，劇組卻大膽啟用毫無演唱與吉他經驗的生見愛瑠擔綱，原因竟是一支生見在KTV裡面歡唱的影片。

道枝駿佑、生見愛瑠在《妳最後留下的歌》合作。（采昌提供）

《妳最後留下的歌》描述兩個男女因音樂而結緣，在創作音樂的過程中墜入愛河，經歷命運捉弄，卻依然彼此珍惜，攜手走過十年的愛情故事。據悉，男主角一開始就決定由道枝駿佑擔綱，接著在思考女主角人選時，因為角色會成為歌手，所以當時曾討論是否直接找真正的音樂人來演出。不過導演三木孝浩認為，雖然片中有音樂元素，但真正把男女主角連結在一起的，剛好只是音樂而已，重點還是兩個彼此補足缺陷、心意逐漸相通的人。因此認為還是要由演員來詮釋會更好，於是開始進行選角。

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生見愛瑠演出電影《妳最後留下的歌》，0音樂底子的她從頭開始學習。（采昌提供）

對於選擇生見愛瑠擔綱，導演則回憶：「我們先請生見傳一段她在KTV唱歌的影片給我們看，當時她已經唱得很好了，但我心裡還是會想：『她能達到作為專業歌手，站在大家面前演唱的程度嗎？』就在那時候，音樂製作人龜田誠治說：『沒問題，她一定做得到。』」

龜田誠治則補充：「那段KTV影片裡，她真的看起來唱得非常開心。那是經紀人拍攝的影片，完全沒有任何刻意包裝，是用她最自然的方式在唱歌。當下我就強烈感受到：『這個人可以成為女主角。』根據我過去的經驗，演員為了目標，通常會付出超乎想像的努力，所以我認為只要接受正式訓練，她一定能做到。更重要的是，生見身上的能量感，以及像一張完全沒被染色的白色畫布般的特質，成為決定性關鍵。」

生見愛瑠在《妳最後留下的歌》大開金嗓。（采昌提供）

不過生見愛瑠毫無歌唱與吉他演出經驗，為了能盡快成為角色，她花費約一年半時間進行歌唱與吉他訓練。即使在拍攝其他作品期間，也始終隨身攜帶吉他，每天不間斷練習。生見表示：「小時候只學過一點鋼琴，所以幾乎沒經驗。父親一直彈吉他，但我從沒想過自己也會彈，所以很緊張。從技術面來說，這真的很難。正式開拍時，大概到中期我才慢慢適應，也逐漸建立起自信，開始意識到音樂是多麼美妙的事情。從那一刻起，我感覺自己彷彿破繭而出。」

有趣的是，在這段練習時間當中，導演與龜田誠治大概每三個月就會一起去看她的歌唱與吉他課程成果。導演驚訝每次去看，她都有非常驚人的進步，龜田誠治也肯定她一次都沒有停滯過。不過當兩人去探查時，都讓生見愛瑠相當緊張，笑說：「感覺就像成果發表會一樣，我其實不喜歡這樣啦！」

值得一提的是，生見愛瑠在《妳最後留下的歌》有許多演唱場景，劇組原本預定播放事先錄好的音樂，然後以對嘴方式進行拍攝，但因為生見投入得太深，拍攝時幾乎是認真地完整演唱出來，剛好錄音團隊也把聲音給收錄下來，導演三木孝浩回憶：「我們後來一聽，發現效果非常好，最後就決定直接採用現場的歌聲。」甚至還大讚生見的努力：「真的讓人難以置信，從吉他和歌唱都是零基礎開始，光是其中一項就已經很辛苦，更不用說要同時兼顧兩者了。她還必須在舞台上，以專業歌手的姿態，展現足以說服觀眾的表演，我想這壓力一定非常大。不過她最後還是漂亮地完成了這個挑戰，這點真的非常了不起。」

男主角道枝駿佑也直呼：「完全看不出是沒經驗的人，真的非常厲害，現場演唱場景也很有吸引力，從零開始做到這個程度真的很驚人。」

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