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娛樂 日韓

BTS高雄開唱！最貴9380快破萬 三階段售票一次看

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團「BTS」防彈少年團將帶來2026世界巡迴《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》，於11月19、21、22日在高雄世運主場館開唱，創下「史上首組K-POP男團於高雄世運主場館，舉辦三場演唱會」歷史紀錄。高雄場採實名制、三階段售票，粉絲千萬別錯過了。

BTS防彈少年團將在11月於高雄世運主場館開唱。（Live Nation Taiwan提供）BTS防彈少年團將在11月於高雄世運主場館開唱。（Live Nation Taiwan提供）

為歡慶正式公布高雄場，主辦單位特別於信義區ATT 4 Fun與台北101交接口打造高達300 x 300公分的方形巨型LED裝置及3D LOGO，將演唱會氣氛率先帶進街頭熱區，從北到南結合震撼視覺與巡演氛圍，讓粉絲在演唱會登場前，提前感受屬於BTS世界巡演的熱血與期待感，成為打卡熱點。

至於粉絲最關心的票價，VIP套票為9380元，接著依序為7980、6980、5980、4980、3980、2980。限量VIP套票，包含座位區門票一張、演前Soundcheck、VIP專屬禮、VIP掛繩和吊牌一組等。此次於拓元售票系統採「實名制認證」，需持有效之節目票券以及個人附照證件正本，核對身分後入場。

BTS展開世界巡演。（Live Nation Taiwan提供）BTS展開世界巡演。（Live Nation Taiwan提供）

Weverse登記將於5月22日開放至5月27日，ARMY MEMBERSHIP PRESALE在6月2日開搶。Live Nation Taiwan會員預售為6月3日，全面開賣在6月4日於拓元售票系統起售。詳細資訊請洽Live Nation Taiwan、拓元售票系統、Weverse。

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