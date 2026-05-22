「你們不是人是商品！」前女團成員爆韓娛練習生地獄 尹到怡催吐還遭羞辱

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓籍YouTuber、前女團FANATICS成員尹到怡近日公開南韓練習生黑暗面，170公分的她當時被要求減到42公斤，甚至靠催吐、吃過期食物減肥，身體一度壞到每週跑急診3、4次，更坦言曾被公司羞辱：「你們不是人，只是商品！」

尹到怡（右三）曾是南韓前女團FANATICS成員之一。（翻攝自IG）

尹到怡在影片中透露，自己15歲開始當練習生，前後歷經近10年、待過5間公司，其中包含現今的HYBE前身Big Hit，她表示南韓練習生制度最可怕的是「月末評價」，每次都有數十名公司員工、主管坐在台下，只為了找出缺點，「每天壓力超級大，很像在地獄...」她更回憶，曾被主管當面怒罵：「你們不是人，只是商品，賣得好就好！」

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尹到怡自爆遭前東家狠批「你們不是人，只是商品」。（翻攝自YouTube）

除了精神壓力，尹到怡也坦言體重管理更是惡夢，身高170公分的她，被公司要求維持42公斤，若要準備出道還得瘦到40公斤左右。期間，尹到怡曾靠催吐、只咀嚼不吞食物，甚至故意吃過期食品讓自己腸胃炎住院，「我那時候瘦到38公斤，但全身開始壞掉...」長期極端減肥也讓她罹患胃食道逆流與進食障礙，如今仍常反胃想吐。

尹到怡還透露，練習生時期不只常被羞辱，甚至遭動手體罰，女生也不例外，她表示當年公司認為這些高壓訓練都是「為了你好」，即便被罵到崩潰、痛到哭，也不能露出難過表情，「出道後遇到壞事也不能哭，要維持形象。」影片曝光後，也讓不少網友再度關注韓國偶像產業背後的高壓文化。

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