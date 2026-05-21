超可愛登台！JISOO夢幻聯名HELLO KITTY 最便宜商品只要50元

「HELLO KITTY & JISOO」快閃店在信義區登場。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「HELLO KITTY & JISOO」的快閃店今年2月爆出版權爭議，延期3個月，主辦單位日前正式宣布，官方正式授權快閃店「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」將於5月22日至6月7日期間，於新光三越台北信義新天地A9館9樓登場，邀請粉絲走進充滿粉紅魅力的繽紛世界。

HELLO KITTY、JISOO在快閃店外迎賓。（記者廖俐惠攝）

BLACKPINK的JISOO多次公開自己是HELLO KITTY忠實粉絲，今年終於夢幻聯動推出「HELLO KITTY & JISOO」聯名企劃，將1974年誕生的三麗鷗經典角色「HELLO KITTY」結合「JISOO」的形象。

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「HELLO KITTY & JISOO」快閃店可以打卡拍照。（記者廖俐惠攝）

「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」以「交換日記」為主題，紀錄JISOO一直以來對HELLO KITTY的喜愛，也描繪HELLO KITTY的可愛日常。兩位主角穿上珍珠裝飾粉紅小禮服與甜酷風格短靴，拿起愛心造型麥克風，將互為粉絲、彼此憧憬，並展開友誼的心情故事融入快閃店空間，打造專屬於台北粉絲的沉浸式朝聖場景。

粉絲可從「HELLO KITTY & JISOO」快閃店內的小電視看到自己，絕對是網美必拍的地方。（記者廖俐惠攝）

「HELLO KITTY & JISOO」快閃店中的凱蒂貓五顏六色都有，太可愛了。（記者廖俐惠攝）

台北快閃店將有一系列聯手HELLO KITTY詮釋JISOO形象的周邊商品，從造型設計到角色細節皆呼應JISOO獨有的甜美氣質與時尚魅力。店內應有盡有，最可愛的莫過於五顏六色的HELLO KITTY娃娃，一隻就要1080元，JISOO娃娃則是1180元，其實要價不斐；而近來最受歡迎的隨機毛絨吊飾，小隻的要1050元，大隻的則要9450元，想購買恐怕口袋要夠深。

HELLO KITTY吊飾真的太可愛了。（記者廖俐惠攝）

「HELLO KITTY & JISOO」快閃店最便宜的商品是50元的購物袋。（記者廖俐惠攝）

不過如果只是想買個東西留作紀念，店內最便宜的商品是購物袋，也有相關圖案，一個只要50元。原子筆則是110元、明信片組230元，杯墊280元，這幾樣都是價錢在300元以下的商品。如果逛到一半口渴了，一旁還有販售飲料，除了有紙製的杯套之外，買兩杯飲料還可獲得抽獎的資格，每天獎品不同，有機會把娃娃帶回家。

粉絲可以在「HELLO KITTY & JISOO」的快閃店外抽獎，試試手氣。（記者廖俐惠攝）

其中備受粉絲期待的隱藏彩蛋，JISOO自創角色SHUMON小灰塵聯名創作商品，也將同步來台，讓粉絲不必遠赴海外，就能親自收藏這場夢幻聯名的限定紀念。

「HELLO KITTY & JISOO」快閃店各式商品。（記者廖俐惠攝）

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