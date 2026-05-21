絢爛煙火光影交織詩意動畫世界！煙火美學背後竟藏「毒咖哩事件」記憶

〔記者許世穎／綜合報導〕入圍第76屆柏林影展主競賽單元的日本動畫長片《花綠青綻放之時》，融合日本畫美學、青春成長與煙火文化，在國際影壇掀起話題，導演四宮義俊也親自揭露這部從構思到完成歷時近10年的作品背後，其實藏著許多他與故鄉、家庭以及自身人生選擇相關的祕密。

動畫《花綠青綻放之時》入圍第76屆柏林影展主競賽單元。（華映提供）

該片以創業330年的老字號煙火工廠「帶刀煙火店」為舞台，描繪在面臨都市開發與強制遷移的壓力下，分別走上不同人生道路的青梅竹馬再度重逢，試圖完成傳說中的夢幻煙火「守破離」，在時間逼迫跟現實拉扯下，做出屬於自己的選擇。

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導演找來新生代演員萩原利久與古川琴音為男女主角「敬太郎」及「小薰」獻聲，兩人拋開過往的戲劇演出經驗，從零開始挑戰聲音表演，也為電影注入充滿生命力的清新能量。

《花綠青綻放之時》故事以一間創業330年的煙火工廠「帶刀煙火店」為中心。（華映提供）

電影片名中的「花綠青」不只是顏料名稱，更是整部電影最重要的象徵，談到自己第一次接觸花綠青的契機，學日本畫出身的導演四宮說：「花綠青是明治時期很常使用的一種顏料，但後來被發現帶有毒性，現在幾乎已經看不到了！」

導演透露，會對這個名字印象這麼深，是因為剛上大學時，正好發生震驚全日本的和歌山毒咖哩事件，「當時警方為了清查毒物，跑來我們大學的研究室調查，還說『這裡有含砷的毒物』，當時學校保管的其中一種顏料就是被證明有毒的花綠青，所以對那時候的我來說，它其實是令人感到害怕的存在。」

多年後，當四宮為了電影前去採訪煙火職人時，意外再次聽見這個名字，煙火師傅提到過去煙火材料中也曾使用過花綠青，那一刻他突然意識到，自己作為日本畫家所熟悉的顏料，竟然與煙火世界中的火焰反應來自同一種物質，畫材與煙火、美感與毒性、藝術與危險，全都在那一瞬間產生連結。

《花綠青綻放之時》畫面獨特優美。（華映提供）

他認為煙火本質上其實就是「爆炸」，與戰車大砲在物理現象上沒有差別，只是被賦予了不同用途，一邊是戰爭與破壞，另一邊則是藝術與娛樂，因此《花綠青綻放之時》中的煙火在絢麗之外，也始終帶著一股令人不安的危險氣息。

另外，談到電影中出現的家族繼承、青梅竹馬羈絆及地方衰退等主題時，四宮義俊表示，新能源、自然災害加上全球暖化，正一步步侵蝕日本原有的傳統文化與地方風景，「2000年代初期，老家的煙火大會突然停辦，那段時間也正好是許多海岸被填平的時期，我深刻體會到，如果沒有人主動去守護，許多傳統其實會在轉眼之間消失。」

四宮坦言之所以特別關注這類議題，其實跟他的過往經歷密不可分，他出身於神奈川縣，家中長年經營遠洋漁業，但最後他並沒有繼承家業，而是走上藝術創作之路。

離開家鄉尋夢以及最終沒能承接家業的人生軌跡，也讓他對地方文化與傳統逐漸消失這件事，始終懷抱著複雜情感，因此《花綠青綻放之時》某種程度上就像是他對過去與家鄉的一次重新回望。

此外，電影主題曲《青葉》邀請以《NIGHT DANCER》紅遍亞洲的歌手imase演唱，四宮表示，電影雖然圍繞著煙火與地方文化展開，但本質上描寫的是長大後仍留存在心中的記憶與缺口，imase清澈又帶著些許寂寞感的嗓音，正好與電影中關於青春、故鄉與離別的情緒相互呼應。

《花綠青綻放之時》將於5月29日在台上映，電影畫面獨特優美，上映首周台灣特別規劃電影「夜光特別場」，凡是看此場的觀眾都可獲得A3原文正式夜光海報1張，配合電影的煙花主題，海報片名字加了在夜晚會發出亮光的特殊效果，數量有限，影迷千萬不要錯過。更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

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