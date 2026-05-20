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520愛上你不意外！幸福來得太快 周杰倫說到做到

周杰倫選在520上架新歌MV，帶給粉絲浪漫感受。（杰威爾提供）周杰倫選在520上架新歌MV，帶給粉絲浪漫感受。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫很寵粉，今（20日）是浪漫的「520」，他也選在今天上架新歌《七月的極光》MV，如同歌詞中唱的「幸福來得太快」、「愛上你不意外」，不少網友看完MV直呼非常浪漫。

在520這天，周董先邀大家搶看《七月的極光》，談起創作緣由，來自於前年周董親自駕車帶著老婆昆凌還有小孩，在旅途中幸運目睹了粉色極光與璀璨流星同時劃過夜空的震撼畫面，當時他深受感動，在Instagram上寫下：「這個畫面我如果不寫首歌，有點說不過去！對吧？」結果周董說到做到，真的把心中的感動寫成歌曲，由他譜曲，好搭檔方文山填詞，又是一首讓許多歌迷喜愛的作品。

周杰倫新歌非常適合公路旅行時聆聽。（杰威爾提供）周杰倫新歌非常適合公路旅行時聆聽。（杰威爾提供）

方文山談到：「在七月看到極光的機率很少、很特別，就像追尋到可貴的愛情一樣幸運！《七月的極光》象徵著愛情裡的甜蜜與所有美好。」而周董選在今天上架MV，也是非常有心。

《七月的極光》MV以公路為主要風景，周董駕駛著復古經典車馳騁在澳洲墨爾本郊區遼闊的公路上，將一望無際的公路風光盡收眼底，沿途的向日葵花海、「12門徒石」的壯麗景色也令人留下深刻印象，整支MV充滿了公路電影的自由感與追尋幸福的浪漫情懷。

周杰倫在MV裡加油，讓粉絲看到他壯碩手臂線條。（杰威爾提供）周杰倫在MV裡加油，讓粉絲看到他壯碩手臂線條。（杰威爾提供）

周董在MV裡出現在加油站，手臂的肌肉線條讓粉絲看了很驚喜，還聯想起他在電影《頭文字D》裡的帥氣模樣，周董則開玩笑說：「有些人會覺得走來走去風格，為什麼要給車子加油？因為不管是不是走路或開車，你們都得幫我加油啊！」

周杰倫常把生活中得到的感動寫成歌。（杰威爾提供）周杰倫常把生活中得到的感動寫成歌。（杰威爾提供）

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