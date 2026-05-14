財富自由看這一波！未來90天「4生肖」貴人加持、財福雙至

低調開紅盤！這4生肖深耕人脈迎來收割期，未來3個月貴人加持財源廣進。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕是小人還是貴人，全在一念之間！

塔羅牌專家艾菲爾提醒，當水星與木星形成六分相，加上海王星合月帶來的靈感與感受力，整體能量開始從「悶著做事」轉向「靠交流翻盤」。艾菲爾強調，這是一段特別適合談合作、拓展人脈、主動表達的時期，很多機會其實早已在身邊，只差你願不願意開口。特別是以下「4個生肖」，將特別感受到未來3個月運氣爆棚的幸運節奏！

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➤第1名：虎

．說服力UP，談判搏金！

．亮點：職場說服力大幅提升，能化解原先卡關的合約或人際問題。

．關鍵：展現沉穩氣場並「主動爭取」，能將大眾的信任直接轉化為實質升遷或財富資源。

➤第2名：鼠

．靈感變現，財路大開！

．亮點：思維敏捷，能從日常閒談中捕捉商機，適合發展副業或創意企劃。

．關鍵：「口才財」與「資訊財」庇護，多與資深人士或主管交流，小點子可能成為翻身的救命方案。

➤第3名：馬

．貴人牽線，財氣爆發！

．亮點：人際圈熱絡，特別容易獲得異性或不同領域貴人的幫助。

．關鍵：財運隱藏在「跨界資訊」中，多參與聚會與社交，能看見從未想過的賺錢管道。

➤第4名：雞

．精準布局，穩穩進財！

．亮點：財運屬於「穩健增長型」，越冷靜越賺，對金錢風向極為敏感，能避開風險。

．關鍵：當別人衝太快時，你反而因為冷靜觀察而留住成果。適合進行中長期理財佈局，不宜短線投機，靠著細心與冷靜觀察能讓財富像慢慢上升的水位一樣，安靜卻穩定地變好。

☆民俗命理說法僅供參考☆

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