啦啦隊女神變身「最美警花」！睦那京苦練台語攔檢 警員全笑場

〔記者林欣穎／台北報導〕麥卡貝製作全新網路節目《Fighting時間시간》，最新一集找來啦啦隊女孩們挑戰「警察應援任務」，深入士林分局與桃園市警犬隊，親身體驗第一線警察與警犬隊員的工作日常。其中，韓籍啦啦隊女神睦那京換上警察制服挑戰攔檢勤務，還苦練台語口號，逗趣的韓式發音讓現場警員忍不住笑場；另一組則由朴恩惠帶領隊友前進警犬隊，實際參與警犬訓練與體能測驗。

朴恩惠（右）被警犬萌翻。（麥卡貝網路電視提供）

在士林分局的任務中，睦那京帶領璇璇與小雲挑戰一日警察生活。女孩們換上俐落警察制服，化身「最美警花」，從認識警棍、手銬，到實際穿上沉重防彈衣，親身感受第一線員警執勤時的壓力與辛勞。

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其中最有趣的橋段，莫過於睦那京為了體驗台灣警察日常攔檢工作，特地苦練台語口號，用帶著韓式腔調的發音認真喊出「駕照、行照拿出來」，超反差萌感讓現場原本嚴肅的警員也忍不住笑場。除此之外，女孩們還接受專業防身術訓練，在模擬對抗持刀歹徒時尖叫聲連連，讓平時在球場上活力滿滿的她們也忍不住直呼：「警察學長姐真的太辛苦了，守護治安一點都不簡單！」

睦那京（中）與璇璇（左）、小雲（右）換上俐落警服，化身最美警花。（麥卡貝網路電視提供）

另一組成員則由韓籍女孩朴恩惠與孫孫、棠棠前往桃園市警犬隊，展開「最萌查緝任務」。看似療癒的警犬應援，其實挑戰一點也不輕鬆，女孩們不僅親手替警犬調配專業膳食，還協助領犬員進行嗅聞訓練與服從測試。

為了跟上警犬的驚人體能，三人更親自挑戰高強度「伊利諾伊州敏捷測試」，在訓練場上不斷折返奔跑。曾有軍事體驗經驗的棠棠更展現領導力，帶領恩惠與孫孫完成各項關卡。朴恩惠也感性表示：「這些警犬不只是狗狗，更是保家衛國的英雄。能親手幫牠們準備食物、參與訓練，真的非常感動。」

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