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娛樂 最新消息

芭比來台！張員瑛確定12月現身高雄世運 連續6年接AAA主持棒

張員瑛擔任2026 AAA頒獎典禮主持人。（翻攝自IG）張員瑛擔任2026 AAA頒獎典禮主持人。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕年度娛樂盛事「AAA亞洲明星盛典」（AsiaArtistAwards）日前宣布將於今年12月5日至6日再度登台，舉辦地更霸氣選在高雄世運主場館。今（19）日官方無預警拋出重磅喜訊，確認本屆主要主持人將由大勢女團IVE的「神顏天后」張員瑛再度蟬聯！這不僅是她連續第6年執掌AAA主持棒，也讓這位「AAA女王」的傳奇紀錄再添新頁。消息一出，台灣粉絲已按捺不住激動情緒，紛紛高喊：「絕對要衝現場！」

張員瑛憑藉九頭身的芭比身材與洋娃娃般的精緻五官，一向是全球流行界的時尚寵兒。然而，她能連續6年被主辦單位欽點，靠的絕非只有外貌，而是其流利的語言能力、沉穩且機智的臨場反應。今年她將再度以「AAA核心」的身分坐鎮典禮，展現無可匹敵的舞台掌控力。主辦單位也預告，除了張員瑛之外，其餘的主持人夢幻陣容也將陸續揭曉。

去年AAA十週年慶典在高雄世運主場館創下萬人空巷的震撼場面，今年主辦單位趁勝追擊，承諾將在同一個場地為樂迷帶來升級版的「年末超級特別盛典」。雖然距離12月開唱還有段時間，但全球粉絲的搶票大戰早已開打。據悉，目前主辦單位開放的VIP搖滾區門票已經全數「SOLDOUT」完售，足見這場年末盛宴在台灣的超高人氣！

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