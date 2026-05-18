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會考最神助攻竟是《逐玉》！ 考生靠「武安侯長翅帽」秒解國文題

張凌赫《逐玉》飾演男主角「謝征」。（翻攝自微博）張凌赫《逐玉》飾演男主角「謝征」。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕115年國中會考17日落幕，考完後Threads、Instagram掀起瘋狂洗版熱烈討論的，竟不是大家最怕的作文題目，而是國文科第12題的一道「歷史選擇題」。

這道考題引用了宋代文獻《雲麓漫鈔》，要求考生依照文章中「左右長尺餘」、「橫直之，不復上翹」等文言文描述，判斷宋代帝王的「襆頭（幞頭）」最接近哪種圖示樣式。沒想到考題一曝光，全台大批追劇的考生和網友瞬間笑翻，紛紛驚呼：「這題我會，武安侯」、「逐玉讓我多拿一分」。

原來，近期爆紅的古裝劇《逐玉》由人氣演員張凌赫、田曦薇主演，雖然劇情屬於架空背景，但劇中的服裝、朝堂氛圍都帶有極其濃厚的「宋風美學」。

115會考的國文考題。（翻攝自心測中心）115會考的國文考題。（翻攝自心測中心）

劇中張凌赫飾演的武安侯「謝征」，在朝堂大戲中經常戴著兩側平直展開、俗稱「長翅帽」的宋代官帽。正因為他在劇中頂著這頂帽子治軍打仗，讓無數追劇的學生對那兩根「超長帽翅」印象深刻。一看到會考題目形容「橫直之，不復上翹」，根本不用痛苦背古文，腦海裡直接浮現張凌赫的帥臉，對著選項「D」就自信畫下去，讓網友調侃直呼：「第一次覺得追劇真的有用」、「今年最有用的考前複習，可能是《逐玉》」、「知識點竟然藏在古偶裡」。

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