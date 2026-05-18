自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

皇室浪漫神話3》差在哪？IU《大君夫人》為何難代入 尹恩惠《宮》麻雀變鳳凰才夠爽

〔記者廖俐惠／專題報導〕以皇室為故事背景的劇情鋪陳，透過矜貴帥氣的王子殿下與「麻雀變鳳凰」的平民公主，讓觀眾得以一度逃離社會現實，宛如置身於童話世界般。

《21世紀大君夫人》IU、《宮》尹恩惠。（Disney+提供、翻攝自MBC）《21世紀大君夫人》IU、《宮》尹恩惠。（Disney+提供、翻攝自MBC）

在《宮》這部作品中，尹恩惠飾演的申采靜本來只是個普通高中生，因父母欠債，意外與朱智勛飾演的帥氣皇太子「指腹為婚」，儘管兩人最後心意相通，但在由宋智孝飾演的心機前女友閔孝琳從中攪局下，再加上痴情男二霸氣護花，高潮迭起的「皇室四角戀」，讓人看得膽戰心驚。

部分網友認為，朱智勛、尹恩惠演出的《宮》當中，「麻雀變鳳凰」的劇情更讓觀眾買單。（翻攝自MBC）部分網友認為，朱智勛、尹恩惠演出的《宮》當中，「麻雀變鳳凰」的劇情更讓觀眾買單。（翻攝自MBC）

相較之下，《21世紀大君夫人》雖拋出「先婚後愛」老梗，但發展方向卻反其道而行。IU飾演的成熙周一開始就是人生勝利組，雖然是財閥出身、樣樣都拿第一，偏偏卻只是家族中的私生女，為了鞏固地位而主動向邊佑錫飾演的理安大君求婚。

而理安大君雖然擁有皇室身分、備受百姓愛戴，卻始終無法出頭，甚至捲入皇室內鬥的暗潮洶湧當中，貴為皇族卻並非意氣風發，這才與成熙周結為同盟，卻在過程中逐漸產生情愫、昇華為真愛。

《21世紀大君夫人》邊佑錫（左）、IU假戲真做的老哏劇情，觀眾依舊買單。（Disney+提供）《21世紀大君夫人》邊佑錫（左）、IU假戲真做的老哏劇情，觀眾依舊買單。（Disney+提供）

「階級差距」是皇室題材受歡迎的關鍵之一，《宮》的尹恩惠、朱智勛身分懸殊，庶民少女打破階級高牆、成功逆襲的灰姑娘故事，讓觀眾更能投射情感、產生共鳴。而IU在《21世紀大君夫人》中是含著金湯匙長大的庶出繼承人，儘管有志難伸，但本來就是贏在起跑點的人，與身為皇族的邊佑錫也算是門當戶對，多少讓觀眾有些難代入。

IU在《21世紀大君夫人》中飾演的成熙周即便是私生女，不過也是出身財閥的有錢富二代。（Disney+提供）IU在《21世紀大君夫人》中飾演的成熙周即便是私生女，不過也是出身財閥的有錢富二代。（Disney+提供）

不過這也反映出時代價值觀的轉變，男尊女卑早已過時，如今女性不再是等待救援的弱者，就如同劇中，熙周保護理安大君般，從「英雄救美」轉向「強強聯手」的鬥智劇情，或許正是讓新時代觀眾買單、創造收視神話的重要關鍵。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中