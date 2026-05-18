皇室浪漫神話3》差在哪？IU《大君夫人》為何難代入 尹恩惠《宮》麻雀變鳳凰才夠爽

〔記者廖俐惠／專題報導〕以皇室為故事背景的劇情鋪陳，透過矜貴帥氣的王子殿下與「麻雀變鳳凰」的平民公主，讓觀眾得以一度逃離社會現實，宛如置身於童話世界般。

《21世紀大君夫人》IU、《宮》尹恩惠。（Disney+提供、翻攝自MBC）

在《宮》這部作品中，尹恩惠飾演的申采靜本來只是個普通高中生，因父母欠債，意外與朱智勛飾演的帥氣皇太子「指腹為婚」，儘管兩人最後心意相通，但在由宋智孝飾演的心機前女友閔孝琳從中攪局下，再加上痴情男二霸氣護花，高潮迭起的「皇室四角戀」，讓人看得膽戰心驚。

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部分網友認為，朱智勛、尹恩惠演出的《宮》當中，「麻雀變鳳凰」的劇情更讓觀眾買單。（翻攝自MBC）

相較之下，《21世紀大君夫人》雖拋出「先婚後愛」老梗，但發展方向卻反其道而行。IU飾演的成熙周一開始就是人生勝利組，雖然是財閥出身、樣樣都拿第一，偏偏卻只是家族中的私生女，為了鞏固地位而主動向邊佑錫飾演的理安大君求婚。

而理安大君雖然擁有皇室身分、備受百姓愛戴，卻始終無法出頭，甚至捲入皇室內鬥的暗潮洶湧當中，貴為皇族卻並非意氣風發，這才與成熙周結為同盟，卻在過程中逐漸產生情愫、昇華為真愛。

《21世紀大君夫人》邊佑錫（左）、IU假戲真做的老哏劇情，觀眾依舊買單。（Disney+提供）

「階級差距」是皇室題材受歡迎的關鍵之一，《宮》的尹恩惠、朱智勛身分懸殊，庶民少女打破階級高牆、成功逆襲的灰姑娘故事，讓觀眾更能投射情感、產生共鳴。而IU在《21世紀大君夫人》中是含著金湯匙長大的庶出繼承人，儘管有志難伸，但本來就是贏在起跑點的人，與身為皇族的邊佑錫也算是門當戶對，多少讓觀眾有些難代入。

IU在《21世紀大君夫人》中飾演的成熙周即便是私生女，不過也是出身財閥的有錢富二代。（Disney+提供）

不過這也反映出時代價值觀的轉變，男尊女卑早已過時，如今女性不再是等待救援的弱者，就如同劇中，熙周保護理安大君般，從「英雄救美」轉向「強強聯手」的鬥智劇情，或許正是讓新時代觀眾買單、創造收視神話的重要關鍵。

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