《陽光女子合唱團》蘭珮CP火辣中空 台版Jennie都濕了

〔記者張釔泠／台北報導〕一連兩天的「2026東浪嘉年華」16日下午起在台東杉原灣正式開趴，首日就祭出超級卡司：除了首次有泰籍歌手、新生代樂團「Slapkiss」加入，還有7.7億票房影史冠軍國片《陽光女子合唱團》孫淑媚、安心亞「蘭珮CP」合作舞台，氣氛嗨到高點。

安心亞雨中熱唱。（三立提供）

安心亞帶著4名女舞者，以搖滾版《呼呼》打頭陣，她上台時下著不小的雨，一首歌還沒唱完長髮已濕了一半：「台東的朋友，讓我聽到你們的聲音好嗎！」還溫馨提醒大家回家記得擦乾不要感冒。她一連帶來《Chillxing》、《Maybe we can》以及驚喜合作：和孫淑媚一起唱跳《陽光女子合唱團》中的《練舞功》，兩人默契十足以中空上衣搭配褲裝，秀出傲人腹肌。

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安心亞（右）、孫淑媚（中）合體。（三立提供）

「台版Jennie」孫淑媚接手演出後，率先擺出「可愛三連拍」讓台下觀眾拍個夠，隨即帶來《我要閃閃爍》和大家耳熟能詳的K歌《心愛的別走》；雖然天公不作美，但她覺得是不同的浪漫：「我第一次在海邊唱歌！」還搞笑清唱起《聽海》。才剛以《陽光女子合唱團》入圍台北電影獎最佳女配角的她，特地準備片中插曲《Catch me》，現場大秀Rap實力。

安心亞（右）、孫淑媚（中）合體。（三立提供）

泰國樂團「Slapkiss」首次參加「東浪嘉年華」。（三立提供）

泰國樂團「Slapkiss」首次參加「東浪嘉年華」，一頭金髮的主唱Do唱完《如果那天我們沒有分手》以中文問候：「你好台東！薩哇滴咖！」這支由主唱Do、吉他手兼副主唱 Pin，以及鍵盤手兼薩克斯風手 Arm組成的人氣樂團，和台下互動感十足，除了帶動大家一起唱他們的歌，還跟上A-lin今年台東的跨年哏：「那魯one，那魯two⋯⋯」熱唱半小時6首，收穫許多人氣與新粉絲，也承諾盡快再來跟大家見面。

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